В Нижнем Тагиле сбили велосипедистку, не заметившую автомобиль из-за музыки в наушниках

Накануне, 7 августа, вечером в районе полигона НТИИМ произошла авария, в которой пострадала велосипедистка.

По словам очевидцев, водитель автомобиля двигался со стороны ГГМ, в то время как женщина на велосипеде выезжала со стороны коллективного сада «Черёмушки». Столкновение произошло на перекрёстке.

Водитель рассказал, что сигналил велосипедистке, но она не отреагировала, сообщает TagilCity. ru. Возможно, женщина не услышала предупреждение из-за того, что слушала музыку в наушниках, так как на месте происшествия рядом с пострадавшей был найден мобильный телефон с включённой музыкой. Женщина была госпитализирована, её состояние сейчас неизвестно.