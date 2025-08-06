Силовики задержали директора управляющей компании «УКИКО», обслуживающей многоквартирные дома в Нижнем Тагиле

Сотрудники СК по Челябинской области задержали директора управляющей компании «УКИКО» Виктора Старокожева, обслуживающей многоквартирные дома в нескольких городах, в том числе и в Нижнем Тагиле. Как сообщает пресс-служба ведомства, по факту ненадлежащего обслуживания жилфонда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

«По версии следствия, в период с ноября 2024 года по июль текущего года директор управляющей компании ООО “УКИКО”, не исполняя возложенные на него обязанности по управлению 558 многоквартирными домами, фактически не оказывая услуг по содержанию и ремонту общего имущества в указанных домах, расположенных на территории Челябинской области, действуя путём обмана и злоупотребления доверием, организовал изготовление и направление в адрес неопределенного круга лиц из числа собственников жилых и нежилых помещений платежных документов, содержащих заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения об оказании управляющей компанией услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах. В связи с чем собственниками помещений в качестве оплаты коммунальных услуг осуществлены переводы на банковские счета ООО “УКИКО” денежных средств в сумме, превышающей 1 млн рублей, то есть в особо крупном размере, которые были похищены и в дальнейшем расходованы ими по своему усмотрению», — сказано в сообщении Челябинского Следкома.

Также в сообщении сказано, что в настоящее время следователем СК России предприниматель задержан, проведены обысковые мероприятия, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Напомним, ранее прокуратура Тагилстроевского района выявила нарушения в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО «УКИКО» и расположенных на территории Тагилстроевского района Нижнего Тагила.