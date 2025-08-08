С начала 2025 года в Свердловской области в два раза выросло число выявленных коррупционных преступлений

В Свердловской области подвели итоги состояния преступности за первое полугодие 2025 года. По информации областной прокуратуры, всего за шесть месяцев текущего года на территории области зарегистрировано 24 060 преступлений, что на 0,7 % меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года.

«Число преступлений коррупционной направленности возросло на 111,2%, экономической направленности – на 0,6 %», — сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Кроме того, в регионе выросло число мошенничеств на 0,7%, разбоев — на 12,5%. С применением информационно-телекоммуникационных технологий совершено 33,3% зарегистрированных преступлений. Снижение в сравнении с итогами первого полугодия прошлого года составило 0,7%.

Большая часть всех зарегистрированных в области преступлений связана с хищениями чужого имущества – 11 365 (47,2%). Из их числа на долю краж приходится 54,7%.

В регионе на 11,1% уменьшилось число убийств и покушений на убийство, на 25,6% — случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. В результате преступных посягательств погибло 225 человек, здоровью 412 лицам причинён тяжкий вред.