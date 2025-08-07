В администрации Нижнего Тагила открылась выставка, посвящённая Дню города и «Старому Демидовскому заводу»

Сегодня, 7 августа, в администрации Нижнего Тагила состоялось открытие художественной выставки «Нижний Тагил. Симфония индустрии и природы».

В фойе на третьем этаже мэрии представлено 17 работ тагильских художников: Евгения Бабушкина, Игоря Грищенко, Наталии Кислицкой, Сергея Кислицкого, Николая Корзнякова, Натальи Кузнецовой, Наталии Рудый. На картинах изображены виды Нижнего Тагила.

«Мои работы графические, исполненные мягким материалом соусом и сангиной. На выставке представлены две работы: одна называется “Старый Демидовский завод”, а другая “Доменный цех”», — рассказал АН «Между строк» художник Сергей Кислицкий.

Полотна выполнены в различных техниках: масло, пастель, масляная пастель, соус, сангина и акварель. Работа художницы Натальи Кузнецовой «Горячий цех» выполнена в технике пастели.

«Эта работа уже участвовала в нескольких выставках. Как сегодня отметили, тема индустриального города, индустриального завода — сегодня очень актуальна. Многие большие выставочные проекты проходят в таких городах, как Тюмень, Магнитогорск и других, входящих в Уральский регион. Эта работа была создана для выставки в Магнитогорске. Но мы знаем, что история наших заводов тесно связана: Магнитогорский и Нижнетагильский — своего рода браться. Поэтому эта тема актуальна и для сегодняшнего проекта, который представлен в администрации. Работа прошла отбор и появилась здесь», — рассказала АН «Между строк» Наталья Кузнецова.

Художница Наталья Кислицкая представила на выставке три работы: первая картина называется «Остыли домны старого завода», на которой изображено правление доменного цеха, вторая — «День свадеб», на ней мы видим Дворец культуры имени Окунева, и третья — «Больничный сквер. Свет надежды» — сквер у Центральной городской больницы № 1 на Вагонке.

«Поскольку я живу в Дзержинском районе, мои работы в большей степени посвящены именно ему. Кроме того, я преподаю в Детской художественной школе № 2 на Вагонке, и мы часто с детьми ходим на пленэры. Все представленные здесь произведения были созданы совсем недавно — летом этого года, во время разных пленэров: где-то самостоятельно, где-то с детьми, где-то по приглашению. Одна работа была создана на пленэре, организованном заводом-музеем. На него приехали художники из разных городов. В течение недели мы работали на выбранных локациях, а затем участвовали в выставке, где многие авторы оставили по одной работе в дар музею. Я тоже передала одну, хотя изначально планировала оставить другую. История с переданной картиной получилась особенная: мы работали рядом с заросшим бассейном на “Старом Демидовском заводе”, и всё время на нас лаяла собака на цепи. Мне захотелось её изобразить. Эту работу с собачкой и попросили оставить, и я с радостью согласилась её подарить. Для художника — это честь, когда твоя работа остаётся в музее родного города», — рассказала АН «Между строк» Наталья Кислицкая.

Проведение выставок в фойе администрации города — это многолетняя традиция. В этот раз экспозиция посвящена Дню города-2025 и эко-индустриальному технопарку «Старый Демидовский завод», который в 2023 году получил общественный статус Свердловской области «Достояние Среднего Урала» и в текущем году отмечает свой 300-летний юбилей.