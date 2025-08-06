В Нижнем Тагиле в День города пройдёт фестиваль уличных театров

В Нижнем Тагиле 9 августа в рамках празднования 303-летия города пройдёт большой фестиваль уличных театров. Спектакли под открытым небом будут показывать коллективы «СоЛу» (Санкт-Петербург), «Вау-Театр» (Воронеж), «1314 theatre» (Самара), «Дуэт НЕБОЛЕТ» (Челябинск), «Туки-Луки» (Пермь). В программе есть и тагильчане — актёры Нового Молодёжного театра создали сентиментальный пантомимный спектакль «Незамысловато» (16+).

Спектакли будут идти параллельно на двух площадках в центре города. Первая — площадь перед Нижнетагильским драматическим театром, вторая «ТагилАрт» — расположится возле КДК «Современник» (со стороны пр. Ленина).

Площадка перед драмтеатром:

16:30–17:10 «Как бывало в старину» (12+), театр «Вау-Театр» (Воронеж).

17:20–18:10 «H2O» (12+), театр «Туки-Луки» (Пермь).

18:20–19:00 «Как бывало в старину» (12+), «Вау-Театр» (Воронеж).

19:10–19:40 «В чёрном? В красном? Зале» (16+), театр «13|14 theatre» (Самара).

19:50–20:20 «Незамысловато» (16+), Новый Молодёжный театр (Нижний Тагил).

20:30–21:10 «Карнавал Солнца и Луны» (16+), театр «СоЛу» (Санкт-Петербург).

Площадка «ТагилАРТ»:

16:00–16:40 «Уикенд на Марсе» (12+), театр «СоЛу» (Санкт-Петербург).

16:50–17:20 «В чёрном? Красном? Зале» (16+), театр «13|14 theatre» (Самара).

17:30–18:00 «Незамысловато» (16+), Новый Молодёжный театр (Нижний Тагил).

18:00–19:00 Выступление литературных студий «Ступени» и «Вместо тысячи слов», Музей изобразительных искусств (Нижний Тагил).

19:00–19:50 «БАБАЙки или неТО» (12+), театр «Дуэт НЕБОЛЕТ» (Челябинск).

«Уличные спектакли создаются совершенно по-другому — изначально для того, чтобы играть их на улице. В них не очень много текста, зачастую вообще его нет, но там огромное внимание уделяется сюжету, мимике, пластике, музыке. И, скорее всего, уличный театр надо воспринимать не ушами и глазами, а сердцем. Очень хотелось сделать программу разноплановой, чтобы были спектакли для каждого зрителя. При этом у нас есть, конечно же, ограничения в том, что большие конструкции и декорации очень сложно сейчас перевозить, вот тут было ограничение. Ну и мы смотрели на участие театров в различных фестивалях. Те, кто приедут к нам — участники крупнейших уличных фестивалей, которые идут несколько дней», — рассказала АН «Между строк» директор НМТ Наталия Мозжакова.