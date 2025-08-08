Скоростная электричка насмерть сбила двух человек под Нижним Тагилом

Под Нижним Тагилом электропоезд «Финист», следовавший по маршруту Екатеринбург – Качканар, совершил наезд на двух пешеходов. Трагедия произошла в среду, 6 августа, около 22:00 в районе посёлка Лая. Как сообщает ИА «Все новости», по предварительным данным, 70-летний мужчина и его 42-летняя дочь шли по железнодорожным путям и не заметили приближающийся электропоезд, который подавал звуковые сигналы.

В результате ЧП оба пешехода погибли на месте. Транспортная полиция подтвердила, что инцидент не носит криминального характера. Материалы дела переданы в следственный отдел по городу Кушва для дальнейшего расследования.