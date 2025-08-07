В Нижнем Тагиле открыли обновлённый опорный пункт участковых уполномоченных

7 августа в Нижнем Тагиле прошло открытие отремонтированного опорного пункта участковых уполномоченных в доме № 29 на улице Пархоменко. В мероприятии приняли участие начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров, мэр Владислав Пинаев и члены городского общественного совета при полиции.

«Каждый год малыми шагами мы будем усовершенствовать рабочие места, которые будут привлекать молодых специалистов. Сейчас мы также продолжаем работу с другими опорными пунктами и, конечно, на этом работа не завершится», — заверил Владислав Пинаев.

В помещениях установлены необходимые для работы мебель и оргтехника, что позволяет участковым начать полноценный приём тагильчан и оперативно решать проблемы жителей города.

«Сегодня случились приятные события для гарнизона полиции Нижнего Тагила и для города. Открываем три опорных пункта: в центре, на улице Пархоменко, на Руднике им. III Интернационала и в Северном посёлке», — рассказал начальник МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров.