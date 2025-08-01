В Нижнем Тагиле снимут детский фильм-мюзикл о социальном неравенстве, цитрусовой диктатуре и гримасах фруктового капитализма

С 4 по 6 августа в Нижнем Тагиле пройдут съёмки нового фильма для детей, который создаст творческое объединение «Киностудия детских и юношеских фильмов имени Ролана Быкова». Проект осуществляется при поддержке администрации города и местных предпринимателей.

Съёмочная группа, возглавляемая режиссёром и сценаристом Юрием Овчинниковым, будет работать над полнометражным музыкальным фильмом «Пиццерия Колесо» по мотивам сказки Джанни Родари «Чиполлино». Значительная часть съёмок пройдёт в Нижнем Тагиле, а также в парке-отеле «Лесная».

«Фильм рассказывает о спорте, дружбе, взаимовыручке и о преодолении трудностей на пути к своей мечте. В нём будет много танцев и песен. Это современная, оригинальная версия и, по сути, новый сюжет, но с известными персонажами итальянской сказки», — отметил Юрий Овчинников.

В фильме будут участвовать дети из тагильского Детского театра мюзикла под руководством Лейлы Бургардт, а также профессиональные актёры из екатеринбургских театров: Александр Петленко, Александр Нечаев, Олег Беркут и тагильский блогер Ксения Ляпцева.

Фильм планируют представить на фестивалях детского кино и в онлайн-кинотеатрах. Его выход на экраны запланирован на осень 2025 года.