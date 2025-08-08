Сегодня, 8 августа, в Нижнетагильском драматическом театре прошло торжественное собрание, посвящённое Дню города. С праздником тагильчан поздравили врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, депутаты Законодательного Собрания, а также главы муниципальных округов и председатель Нижнетагильской городской Думы Вадим Раудштейн.

«Я с большим уважением отношусь к тагильчанам — это люди с твёрдым характером, для которых профессиональный долг и верность избранным ценностям превыше всего. Люди, с которых во многом надо брать пример. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить каждого из вас за то, что укрепляете доброе имя и славу Нижнего Тагила и всей Свердловской области. Желаю городу новых успехов и процветания, а его жителям здоровья, счастья, радости и всех благ. С днем города!» — сказал Денис Паслер.

Денис Паслер вручил благодарственные письма губернатора Свердловской области коллективам «Химического завода «Планта» и «Уралвагонзавода».

Владислав Пинаев и Вадим Раудштейн вручили знак почётного гражданина Нижнего Тагила 87-летней крановщице НТМК Валентине Шерстковой.

Знаком отличия «За заслуги перед городом» награждены пять тагильчан: начальник отдела социальных объектов «Уралвагонзавода» Виктор Гок, главный энергетик ХЗ «Планта» Павел Жаворонков, заместитель начальника нижнетагильского МВД Наталья Саввина, руководитель лицея № 39 Наиля Сайфетдинова, член городской Общественной палаты и председатель Совета ветеранов органов власти Нина Титова.

После официальной части собрания началась концертная программа, в рамках которой выступил музыкант Виктор Чапаев.