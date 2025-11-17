В Нижнем Тагиле на Малой Кушве сгорел частный дом (ВИДЕО)

Сегодня днём автолюбители заметили горящий дом рядом с заправочной станцией «Башнефть» на Малой Кушве. По информации АН «Между строк», возгорание произошло в частном доме № 32 в Школьном переулке. На видео видно, что горит не только крыша дома, но и пристройка к нему. По словам очевидцев, пожарные оперативно прибыли на место возгорания.

В настоящее время на месте находятся три единицы техники и машина скорой помощи. Официальных комментариев от оперативных служб пока не поступало.