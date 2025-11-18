«Противодействовать “бешеным табуреткам”». Руководство СК по Свердловской области отреагировало на депутатский запрос предложением запретить в регионе электросамокаты

Руководство Следственного управления СК России по Свердловской области предложило запретить в регионе использование электросамокатов, следует из письма и. о. руководителя ведомства Анатолия Надбитова депутату Госдумы Андрею Альшевских.

«Реагируя на мой очередной запрос, региональный Следком обозначил, что выступает за ужесточение регулирования СИМ (средств индивидуальной мобильности — прим. ред). В пример ведомство привело Пермь, где гордума набралась смелости противодействовать “бешеным табуреткам”. Что примечательно, следственное управление просило у областных властей инициировать аналогичные меры. Но предложение по существу рассмотрено не было. Запросил у обеих сторон переписку по теме», — отметил Андрей Альшевских.

По данным СК, с 2023 года в регионе было зарегистрировано 389 происшествий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), возбуждено пять уголовных дел по факту травмирования граждан. В письме также отмечается, что оказание услуг по прокату электросамокатов создаёт реальную опасность для жизни и здоровья участников дорожного движения, поскольку сервисы кикшеринга не могут обеспечить необходимую безопасность.

«Прошу Вас в рамках предоставленных полномочий рассмотреть вопрос о внесении в адрес Законодательного собрания Свердловской области предложения, направленного на разработку и принятие соответствующего нормативного акта, предусматривающего запрет использования электросамокатов на территории Свердловской области, установление ответственности за его нарушение», — говориться в письме СК, которое депутат Альшевских опубликовал в своих соцсетях.

Напомним, в июле 2025 года СУ СК России по Свердловской области возбудило уголовное дело по факту ДТП с электросамокатом в Нижнем Тагиле, в котором пострадал 5-летний ребёнок. 20 июля около 21:00 на набережной возле Театрального сквера мужчина на электросамокате сбил 5-летнюю девочку. В результате ДТП ребёнок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

20 августа этого года в Нижнем Тагиле подросток попал в реанимацию после падения с электросамоката, взятого напрокат с помощью мобильного приложения. Парень ехал по тротуару и не использовал средства пассивной защиты.