Водитель, сбивший лося на трассе под Нижним Тагилом, скончался в больнице

Водитель, сбивший насмерть лося на трассе под Нижним Тагилом, скончался в больнице от полученных травм, сообщили АН «Между строк» в Госавтоинспекции Нижнего Тагила.

Напомним, утром 13 ноября на трассе между Висимом и посёлком Уралец легковой автомобиль Renault сбил лося. В результате аварии животное погибло, а 62-летний водитель оказался зажат в автомобиле. Позже он был эвакуирован спасателями и госпитализирован, однако спасти его не удалось, и 15 ноября мужчина скончался.



Отметим, ранее сообщалось, что за вред, нанесённый природе, мужчина должен был выплатить компенсацию в размере 80 тысяч рублей.