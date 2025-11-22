Серовский тракт встал в пробку

Автомобилисты, которые сегодня решили проехаться до Екатеринбурга со стороны Нижнего Тагила, стали заложниками гигантской пробки в районе Новоуральска, которая растянулась на несколько километров. Из-за погодных условий Серовский тракт превратился в каток.

«Машин 5 в кювете лежит. Некоторые фуры в гору подняться не могут. Будьте очень аккуратны», — пишут участники профильного канала в Telegram.

«Ледяной дождь!!! Цвет дорожного полотна обманчив! Не гоните. Машин в кюветах до Невьянска с Тагила очень много, чаще поглядывайте в зеркала, грузовик хрен остановишь по такому гололёду», — предупреждают водители.

В свою очередь, сотрудники Госавтоинспекции призывают автолюбителей воздержаться от поездок на дальние расстояния.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями, выпадением осадков, гололёдными явлениями на проезжей части необходимо воздержаться от поездок на дальние расстояния, управлять автомобилем со скоростью, соответствующей погодным и дорожным условиям, увеличить дистанцию до впередиидущего транспортного средства, заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами и перекрёстками», — отмечают в дорожной полиции.