Матч Звёзд КХЛ пройдёт в Екатеринбурге. Любителей хоккея просят проголосовать за любимых игроков

Континентальная хоккейная лига объявила о начале голосования болельщиков для формирования составов команд на Матч Звёзд КХЛ 2026, который пройдёт в Екатеринбурге с 6 по 8 февраля в рамках Недели звёзд хоккея.

Болельщики могут выбрать по одному вратарю, защитнику и двум нападающим для каждой из четырёх команд. Голосование продлится до 3 декабря на официальном сайте мероприятия www.allstarweek.com/khl/

В этом году Матч Звёзд будет организован в новом формате. Команда-хозяйка, KHL Ural Stars, будет составлена из игроков клубов «Автомобилист», «Трактор», «Металлург» и «Салават Юлаев». Соперниками KHL Ural Stars станут три другие команды, в которые войдут игроки из оставшихся 18 клубов лиги. Первая команда, KHL World Stars, будет включать легионеров, выступающих в КХЛ, а также белорусских и казахстанских хоккеистов. Вторая команда, KHL RUS Stars, соберёт лучших игроков из России, а в сборную молодых звёзд KHL U23 Stars войдут хоккеисты, родившиеся после 1 января 2003 года.

Отметим, что на данный момент в КХЛ играют как минимум четверо уроженцев Нижнего Тагила: Александр Радулов (ХК «Локомотив»), Дмитрий Юдин (ХК «Автомобилист»), Василий Атанасов (ХК «Торпедо») и Артём Щучинов (ХК «Северсталь»).