СК возбудил уголовное дело после гибели кочегара в Нижнем Тагиле

Следственный отдел по Дзержинскому району Нижнего Тагила возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) по факту гибели 59-летнего кочегара.

Напомним, около 17:00 8 января в здании котельной по улице Трикотажников, 2 произошёл взрыв отопительного котла с последующим пожаром и обрушением здания котельной.

«Мощный хлопок с последующим возгоранием и разрушением небольшого технического здания произошёл на территории промзоны коммерческого предприятия, деятельность которого связана с деревообработкой. Жилые дома от места взрыва находятся на большом расстоянии. На процесс отопления квартир граждан инцидент не отразился. Повреждённая котельная обогревала только складские помещения фирмы. Личность погибшего рабочего сотрудники полиции установили оперативно. Это местный житель Сергей Таланцев, 1966 года рождения. Для его напарника, чудом оставшегося в живых, отныне 8 января 2026 года теперь, очевидно, станет вторым днём рождения. Когда неожиданно из трубы резко пошёл пар, он вышел на улицу, чтобы доложить по телефону сложившуюся критическую обстановку своему руководству. В момент звонка и рвануло. Кочегар Таланцев, мгновенно оказавшись под тяжёлыми завалами, скончался от полученных травм. Газ на предприятие не подведён. Топили дровами и брикетами. На место ЧП выезжала следственно-оперативная группа ОВД Нижнего Тагила под руководством полковника полиции Вадима Саматова, а также прокурор Дзержинского района Артём Пирогов, представители МЧС и СКР. Версия, связанная с умышленным проявлением криминала на обьекте, маловероятна», — отметил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В настоящее время ведутся работы по разборке завалов.