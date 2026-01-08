В Нижнем Тагиле в результате взрыва отопительного котла погиб кочегар

8 января около 17:00 в центральный пункт пожарной службы Нижнего Тагила поступило сообщение о возгорании на производственной территории ООО «Технопарк», расположенной на улице Трикотажников, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

Произошло частичное обрушение стены котельной. Предварительной причиной возгорания стала неисправность твердотопливного котла.

В процессе разбора завалов спасатели обнаружили тело кочегара 1966 года рождения.

Для ликвидации последствий происшествия на месте работали 13 единиц специализированной техники и 42 сотрудника.

Предварительно, за некоторое время до происшествия второй кочегар вышел из здания.

«Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. Надзорное ведомство даст оценку соблюдению законодательства об охране труда при эксплуатации опасного производственного объекта. Будет установлено, когда проводилось последнее техническое обследование котла, был ли получен допуск на его эксплуатацию и соответствующая лицензия, должностное лицо предприятия, ответственное за соблюдение техники безопасности при производстве работ, своевременность проведения инструктажей работников», — рассказали АН «Между строк» в прокуратуре Дзержинского района Нижнего Тагила.