«Друг семейного очага и лекарство прозябшего путника». История самоварного промысла на Урале и в Нижнем Тагиле

Со второй половины XIX века за Тулой закрепилась репутация родины русского самовара. Этот предмет домашнего обихода стал почти символом города наряду с тульским пряником и гармошкой. Считается, что первый тульский самовар изготовили в 1778 году оружейники братья Иван и Назар Лисицыны. К слову, первую тульскую гармонь тоже изготовили оружейники — братья Шкунаевы.

Иван и Назар Лисицыны работали на заводе своего отца Фёдора Ивановича, который в свободное время увлекался чеканкой по меди, украшая ею кружки, стаканы и тарелки, которые изготавливал сам. По одной из версий, как-то раз братья взялись отремонтировать старый сбитенник, и идея сделать его подогреваемым привела их к конструкции самовара. Согласно другой версии, самовар принёс им на ремонт один из приказчиков демидовских заводов в Туле, сообщив при этом, что эта вещь была привезена с Урала ещё Григорием Акинфиевичем Демидовым, и подарена заводской конторе на Рождество. Так или иначе, но вскоре Лисицыны изготовили несколько экземпляров самоваров, оставив по одному себе, а остальные продали на рынке, «выручив по шести рублёв с полтиною за штуку». Полгода спустя Лисицыны открыли свою первую фабрику по производству самоваров, которая стала приносить хорошую прибыль — до трёх тысяч рублей в год. А к середине XIX столетия Тула уже считалась «самоварной столицей» Российской империи.

(фото Torin-ru. photo, 2007 г. / фрагмент ориг. изображения / общ. достояние)

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/Russians_samovar.jpg/800px-Russians_samovar.jpg)

Вторая версия представляется более правдоподобной. Во-первых, Григорий Акинфиевич Демидов владел на Урале несколькими медеплавильными заводами во главе с Суксунским заводом, где, помимо прочего, выпускали медную посуду, а с 1740 года и самовары по образцу, полученному с одного из заводов промышленников Осокиных. Суксунские самовары сразу прославились своим качеством и, что немаловажно, относительной дешевизной. Но выпускалось их немного, и почти все они продавались на ярмарках в Ирбите и Уфе, практически не попадая в европейскую часть России. В начале XIX века суксунские самовары стали появляться на рынках Самарканда, Бухары и Кабула, но тоже в небольших количествах. Приобретали их, как правило, чайханщики и хозяева караван-сараев.

В конце 40-х — начале 50-х годов XVIII века первый самовар изготовили и в Нижнем Тагиле. Но это был не привычный нам самовар — «друг семейного очага и лекарство прозябшего путника», как писала газета «Тульские губернские ведомости» в 1872 году. Это был походный самовар, который заказало российское военное ведомство для кавалерийских частей. Походный самовар имел форму куба и был разделён внутри на три части, в которых можно было одновременно подогреть щи, кашу и сбитень, или вскипятить воду. Поначалу заказ на походные самовары был размещён на Суксунском заводе, но он оказался таким большим, что его разделили на части и передали на другие демидовские заводы, в том числе и на Выйский завод. Однако производство «гражданских» самоваров тогда не началось. Во-первых, меди в Тагиле производили мало, и она вся уходила на казённые заказы. Во-вторых, не было мастеров, которые могли бы наладить в Нижнем Тагиле производство самоваров. Первые кустари-самоварщики появились в нашем городе лишь в конце XIX века после того, как в 1892 году Суксунский завод приобрели братья Фёдор и Григорий Каменские. Фёдор Козьмич и Григорий Козьмич приложили немало усилий, чтобы на заводе возродить самоварный промысел, и даже ссужали под мизерный процент деньги кустарям, которые хотели открыть свои самоварные «фабрики».

Овладеть мастерством самоварщика было непросто. Основными материалами для изготовления самоваров являлись: зеленая медь (латунь), красная медь (сплав 50% меди и 50% цинка), и томпак (сплав 85 % меди и 15 % цинка). Иногда самовары делали из мельхиора (сплава меди, цинка и никеля). Самоваров из томпака старались изготовить больше: они выглядели красивее и стоили дороже латунных или «красных» самоваров. Покупали томпаковые самовары люди зажиточные — купцы, заводские приказчики и служащие казённых учреждений. В среднем томпаковый самовар стоил около 30 рублей, в зависимости от отделки. Но основная масса самоваров, представленная на рынках и ярмарках, была изготовлена из «зеленой меди».

Братья Каменские содействовали распространению самоварного промысла и на другие регионы Урала и Предуралья. В конце XIX века появилась самоварная «фабрика» и в Нижнем Тагиле.

Самоварная мастерская в Суксуне (фото неизв. автора, 1902-1907 гг. / общ. достояние)

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/33/Самоварная_мастерская.jpg/960px-Самоварная_мастерская.jpg)

Весь процесс изготовления самовара проходил в 12 этапов. Среди рабочих самоварной «фабрики» существовало строгое разделение труда на 7 основных специальностей:

— наводильщик, который сгибал медный лист, спаивал его и выделывал нужную форму;

— лудильщик, который вылуживал внутреннюю часть самовара оловом;

— токарь обтачивал и полировал самовар на специальном станке;

— слесарь занимался изготовлением ручек, кранов и других мелких деталей;

— сборщик осуществлял сборку самовара из подготовленных частей;

— столяр изготавливал деревянные ручки для самовара и «шишки» для крышек;

— чистильщик занимался финальной очисткой готового самовара.

Самая высокооплачиваемая работа была у наводильщика: он получал по 60 копеек за каждое изготовленное тело самовара. Обычно наводильщик изготавливал по 6–8 заготовок в неделю. Самая низкая зарплата была у чистильщика: он получал по 7 копеек за один самовар.

Самоварная мастерская в Нижнем Тагиле могла изготовить до 20 самоваров в неделю, однако обычно изготавливала от 6 до 10 штук. Половина уходила на склады, где ожидала начала сезона ярмарок, другая половина поступала в продажу. Исключение составляли те самовары, которые изготавливали на заказ. Они могли украшаться витиеватой чеканкой, покрываться серебром или расписываться красками, как знаменитые тагильские подносы. Над таким самоваром мастера работали месяцами. Но и цена таких изделий была соответствующая. Городские легенды гласят, что в 1911 году на тагильской сельскохозяйственной ярмарке самовар ёмкостью 12 литров, расписанный лаковыми красками, в комплекте с расписным подносом был продан пермскому купцу Николаю Мешкову за 350 рублей. Любопытно, что в 1914 году Мешков купил у наследников братьев Каменских ряд их активов, в том числе и две самоварные фабрики.

В 1904 году газета «Пермские губернские ведомости» писала: «В Суксунском заводе значительно развилось за последнее время самоварное производство и в настоящее время в заводе имеется до 50 самоварных заведений. Общий годовой оборот всех местных кустарей определяется суммой около 140 000 рублей. Самовары выделываются разных фасонов и различных размеров, от 12 до 20 вершков в окружности. За минувший год было выделано самоваров более 25 000 штук». Для сравнения: в тот же год в Туле одна лишь «Фабрика наследников В. С. Баташева» изготовила 104 тысячи штук самоваров.

К 1905 году в России насчитывалось более 160 моделей самоваров, но на Урале изготавливали не более половины из них. Тагильские самовары продавались обычно на ярмарках Ирбита, Тюмени или Уфы и в европейскую часть России не попадали. Зато тульские самовары везли на Урал в большом количестве. Надо сказать, что стоили привозные самовары недёшево: латунный — от 9 рублей, никелированный — от 10,5 рублей, томпаковый — от 11,5 рублей. Цена простого латунного самовара производства суксунских мастерских редко превышала 6,5 рублей. Примерно за такую же цену продавались и тагильские самовары. Базовая цена самовара зависела от цены на металл. Если в европейской части пуд латуни стоил 25–30 рублей, то на том же Суксунском заводе — от 15 до 20 рублей.

К началу Первой мировой войны в Нижнем Тагиле работали шесть мастерских по починке самоваров и лишь одна занималась их изготовлением. В 20-х годах ХХ столетия самовары попали в немилость пропагандистам новой коммунистической идеологии — их объявили признаком мещанства. Мода на самовары вернулась только в 1956 году, когда на тульском заводе «Штамп» начался выпуск электрических самоваров. В начале 1960-х годов выпуск электросамоваров начался на Суксунском заводе. Стоили такие самовары сначала 21 рубль, а к концу 80-х годов — 35 рублей. К сожалению, качество их оставляло желать лучшего.

(фото неизв. автора, 2025 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://otvet.imgsmail.ru/download/10635414_db0bb8358f61fdaed17c610ca86be89b.jpg)



© 2025. Д. Г. Кужильный