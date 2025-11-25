В Черноисточинске возродили народный праздник «Заговельнички» (0+). Более 400 жителей и гостей посёлка были участниками яркого мероприятия, состоявшегося 22 ноября. Праздник стал настоящим путешествием в прошлое, позволившим всем желающим ощутить самобытный колорит и тёплые традиции уральской деревни.

Праздник, организованный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, превратил площадку креативного кластера в ожившую историю: здесь звучали народные песни, разыгрывались сценки в балаганном театре, а воздух был наполнен ароматами вкуснейших мясных блюд. Особой душевностью отличалась зона, где представители совета ветеранов делились с детьми и взрослыми мудрыми историями о быте, уникальных обычаях и о том, как отмечали «Заговельнички» их предки.

Центром притяжения стала ярмарка местных ремесленников, организованная при содействии центра «Мой бизнес» и администрации муниципального округа Горноуральский. Гости могли не только купить уникальные товары ручной работы, но и пообщаться с мастерами, хранящими секреты народных промыслов.

«Для нас это не просто праздник, а важный шаг в сохранении нашей культурной идентичности. Такие события объединяют поколения, укрепляют сообщество и открывают потенциал для развития туризма в нашем крае», — отмечают организаторы.

«Заговельнички» уверенно заявляют о себе как о новом значимом локальном бренде, подчеркивающем туристическую привлекательность и богатое культурное наследие Урала.