Тагилстроевский районный суд взыскал с «Магнита» 200 тысяч рублей компенсации морального вреда за падение подростка на входе в магазин

В Нижнем Тагиле Тагилстроевский районный суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу 14-летнего подростка, получившего травму у входа в магазин «Магнит».

Прошлой зимой подросток поскользнулся у входа в магазин «Магнит». Падение оказалось настолько серьезным, что мальчику потребовалась операция. Как сообщает пресс-служба Тагилстроевского районного суда, из-за травмы школьник пропустил много занятий в школе, а также лишился возможности заниматься спортом и участвовать в соревнованиях. Всё это негативно сказалось на его физическом и психологическом состоянии.

Его мать подала иск к АО «Тандер», потребовав с торговой сети 300 тысяч рублей компенсации и оплату услуг адвоката. Представители «Магнита» пытались переложить ответственность на жильцов, управляющую компанию и собственников помещения.

«Суд установил, что мальчик находился на пешеходной дорожке вдоль здания и прямо напротив входа в магазин. Помещения пристроенного здания торгового центра не входят в состав обслуживаемого управляющей компанией имущества. Учитывая специфику деятельности АО “Тандер”, которое занимается розничной торговлей и принимает неопределенное количество посетителей, суд пришёл к выводу, что именно АО “Тандер” несёт ответственность за содержание прилегающей территории и за безопасность посетителей магазина на этой территории», — говорится в сообщении.

В итоге Тагилстроевский суд постановил взыскать с АО «Тандер» 200 тысяч рублей компенсации морального вреда, штраф 100 тысяч рублей и судебные расходы 22 тысяч рублей. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.