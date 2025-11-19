«Там есть тот самый азарт, командный дух, скорость». Тагильская спортсменка стала рефери профессиональной Женской хоккейной лиги

27 сентября этого года 20-летняя арбитр Нижнетагильской коллегии Алина Галиуллина провела свой первый матч в профессиональной Женской хоккейной лиге. Для девушки, которая занимается спортом с детства, судейство в матче между уфимским ЖХК «Агидель» и Сборной командой Свердловской области стало важным шагом в карьере, подробностями которой она поделилась с редакцией АН «Между строк».

Хоккей в жизни Алины появился благодаря её отцу, который долгое время играл сам, а после окончания карьеры стал тренером. Ещё в три года юная спортсменка из Верхней Туры уверенно каталась на коньках и часто просила родителей сходить с ней на каток, а в 9 лет уже приступила к занятиям профессиональным спортом. Несмотря на серьёзные тренировки, она находила время и на другие увлечения.

«Я ходила на хореографию и в музыкальную школу, затем в художественную школу и параллельно совмещала всё это с секцией хоккея, но этот вид спорта оказался мне ближе к душе, так как там есть тот самый азарт, командный дух, скорость, что очень привлекало меня как активного ребёнка», — поделилась Алина Галиуллина с АН «Между строк».

В 16 лет девушка попала в екатеринбургскую команду «Авто-Спартаковец», однако после окончания 9 класса она приняла решение переехать в Нижний Тагил и поступить в НТГСПИ, и параллельно её пригласили в Нижнетагильскую судейскую коллегию.

«Я поступила учиться на направление СПО “Физическая культура”, где я ещё больше смогла узнать тонкости методики спорта, психологию этой области, поэтому думаю, что моё образование во многом так же помогло мне в этой сфере. Я даже закончила учёбу с красным дипломом, настолько меня это затянуло», — говорит девушка.

Алина рассказала, что работа судьи требует серьёзной подготовки. Так, ежегодно перед началом сезона все арбитры Свердловской области сдают ледовые и силовые нормативы в Екатеринбурге, а в течение сезона регулярно проходят тестирование на знание правил игры. На льду арбитры демонстрируют скоростное катание лицом и спиной на 40 метров, выполняют объезд пилонов лицом и спиной, а также восьмёрки на всю длину площадки. К силовым нормативам относятся подтягивания на низкой перекладине, тест «йо-йо», берпи, планка и отжимания. Для судей профессиональных лиг проводятся отдельные сборы в Москве.

«В профессиональных лигах со всей России съезжаемся в Москву (судьи ЖХЛ), где проходим сборы, во время которых сдаём ледовые и силовые нормативы, проходим тестирование на знание правил хоккея. Там нам организуют лекции по правилам и психологии, что очень помогает развиваться и ещё больше втягиваться в эту сферу», — рассказывает Алина.

Первый матч в Женской хоккейной лиге стал для Алины Галиуллиной важным профессиональным шагом. Она подчёркивает, что намерена продолжать развиваться, поддерживать физическую форму и повышать судейскую категорию, чтобы и дальше двигаться вперёд в карьере хоккейного рефери.