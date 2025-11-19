Центр культуры и искусства НТМК представляет новогоднюю программу

До всеми любимого Нового года осталось чуть больше месяца, а это значит, что Центр культуры и искусства НТМК готов рассказать о своих творческих планах на это волшебное время!

Дворец культуры металлургов и Дворец культуры школьников в этом году вновь подарят настоящие волшебные сказки для юных зрителей и их родителей.

ДК НТМК в этом году подготовил новогоднюю музыкальную сказочную историю о настоящем волшебстве, преданной дружбе и невероятных приключениях по мотивам повести «Волшебник Изумрудного города».

ДКШ представит на сцене мюзикл о самой озорной сказочной девчонке и её веселых похождениях — «Пеппи Длинный Чулок».

В главных ролях — воспитанники творческих коллективов обоих Дворцов и студенты Нижнетагильского колледжа искусств.

После новогоднего представления и в ДК НТМК и в ДКШ ждём детей и взрослых на увлекательные интермедии с дедом Морозом и Снегурочкой у красавицы ёлки.

Стоимость билета на детские новогодние представления:

— 350 рублей (без сладкого подарка)

— 750 рублей (со сладким подарком)

Билет приобретается на каждого зрителя старше четырёх лет. На ребёнка до четырёх лет билет можно не приобретать, но при этом ребенок не должен занимать отдельного места в зрительном зале.

Билеты уже появились на наших сайтах и будут доступны для приобретения в режиме онлайн.

ДК НТМК dkntmk.ru

ДКШ school.dkntmk.ru

Также можно приобрести билеты в кассах дворцов непосредственно в день посещения.

ДК НТМК 23-10-81

ДКШ 41-81-90

Кроме того, уже в начале декабря мы разыграем в наших сообществах в ВК несколько билетов на сказочные представления в ДК НТМК и в ДКШ. Следите за анонсами!

Реклама: рекламодатель НЧКУ «Центр культуры и искусства НТМК» , ИНН 6623043966, Erid:2VtzqxQJEVw