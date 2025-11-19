В Нижнем Тагиле спецназовец остановил пьяного водителя, подставив под удар свой автомобиль (ВИДЕО))

В Нижнем Тагиле офицер отряда специального назначения «Урал» Росгвардии остановил пьяного водителя, который собирался выехать на улицы города со своим нетрезвым другом.

На одной из автомоек военнослужащий обратил внимание на двух мужчин, собиравшихся сесть в автомобиль в состоянии алкогольного опьянения. Опасаясь тяжких последствий, к которым могло привести пьяное вождение в оживлённом районе, офицер заблокировал нарушителям выезд своим автомобилем и вызвал сотрудников полиции. Несмотря на это, мужчины попытались покинуть автомойку, в результате чего въехали в стену, а затем дважды ударили автомобиль росгвардейца.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали нарушителей.