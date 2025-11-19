Стали известны подробности пожара в частном доме на Малой Кушве (ВИДЕО)

В минувший понедельник, 17 ноября, в доме № 32 в Школьном переулке на Малой Кушве произошёл пожар. Как сообщает МЧС Нижнего Тагила, информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 14:09. В частном доме сгорела кровля, имущество в гараже и автомобиль Toyota Avensis. Также пострадало домашнее имущество на втором этаже.

В тушении огня было задействовано три единицы техники и 10 человек личного состава. Пожар был ликвидирован в течение двух часов.

Как рассказали АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности, пожар произошёл в гараже. В настоящее время проводится проверка, причина возгорания устанавливается. Погибших и пострадавших нет.