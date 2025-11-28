С 1 декабря в центре Нижнего Тагила перекроют автомобильное движение для строительства новогоднего ледового городка

С понедельника, 1 декабря, в Нижнем Тагиле ограничат автомобильное движение по проспекту Строителей — от дома № 6 до улицы Пархоменко. Дорожный отрезок будет закрыт для транспортных средств на период строительства и эксплуатации ледового городка — по 28 января. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте тагильской администрации.

Напомним, строительством ледового городка в Нижнем Тагиле вновь займётся местная компания ООО «Уралстрой-НТ», которая оформляла его в прошлом году. В это раз тематикой новогоднего городка на Театральной площади станет сказочная повесть Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города» (6+). На его строительство планируется выделить до 15,6 млн рублей, что на 1 млн рублей меньше, чем в предыдущем году.