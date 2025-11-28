В Екатеринбурге фельдшер признала живую пенсионерку мёртвой

В октябре прошлого года в Екатеринбурге фельдшер выехала на вызов к 83-летней пациентке и констатировала смерть. Однако позже оказалось, что пенсионерка была жива. Как оказалось, внучка, навещавшая бабулю пару раз в месяц, пришла в гости, но не смогла попасть в квартиру. Когда вызванные слесари вскрыли квартиру, они обнаружили пенсионерку лежащей на полу без признаков жизни. Приехавшая на место фельдшер ЦГБ № 2 подтвердила смерть хозяйки квартиры.

Однако уже ночью, после оформления разрешения на вывоз тела, сотрудники ритуальной службы обнаружили у пожилой женщины, которую собирались транспортировать, признаки жизни. В результате пенсионерка была госпитализирована, но через несколько дней всё же скончалась в больнице. Родственница женщины обратилась в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга с иском к ЦГБ № 2 о компенсации морального вреда в размере 900 тысяч рублей и возмещении расходов на погребение.

В суде представители больницы акцентировали внимание на том, что внучка сама не интересовалась судьбой бабушки и редко её навещала. А на момент визита пациентка столько времени провела, лёжа на полу в ванной, что успели образоваться пролежни. Однако суд установил, что вина за непринятие необходимых мер, предусмотренных стандартами оказания медицинской помощи, всё же лежит на ответчике.

В результате суд принял решение о частичном удовлетворении иска. В пользу внучки была взыскана моральная компенсация в размере 70 тысяч рублей и почти 25 тысяч рублей на погребение. Итоговая сумма компенсации была определена с учётом того, что внучка не проживала с бабушкой, редко её навещала и надолго оставляла 83-летнюю женщину без внимания и ухода, а также не оказывала никакой финансовой помощи, из-за чего пенсионерке было отключено электричество.