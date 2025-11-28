Информагентство Ura.ru стало частью медиахолдинга «Ридовка»

«Сибирско-Уральскую медиакомпанию», основным активом которой является информационное агентство Ura.ru, купил федеральный медиахолдинг «Ридовка».

«Мы усиливаем работу с региональной повесткой и прирастаем одним из крупнейших российских информационных агентств», — сообщили в компании.

В «Ридовке» отмечают, что Ura.ru продолжит работать в привычном формате, а редакционная политика будет формироваться командой действующих журналистов и редакторов.

«Наша задача — сохранить профессиональный коллектив. Базовые ценности агентства останутся неизменными», — подчёркивают в медиахолдинге.