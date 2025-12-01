В Нижнем Тагиле ученики школы № 50 вынуждены перелезать через забор, чтобы попасть домой

В Нижнем Тагиле ученики школы № 50, чтобы сократить путь до дома, вынуждены перелезать через забор учебного заведения. Один из таких «побегов» удалось заснять подписчику сообщества «Инцидент Нижний Тагил». Уточняется, что выход с территории школы закрыт, а кнопку для открытия ворот администрация школы не установила. При этом фактически основной и единственный выход из школы находится с другой стороны, но детям проще сократить себе путь через забор, рискуя при этом получить серьёзные травмы.

«Вход со двора открывают, просто там неудобно ходить. Я сейчас сыну показала этот пост и сказала: "Вам скоро колючую проволоку там протянут и ток подключат", ну чтобы привыкали. У меня сын сильно ногу подвернул, когда перелезал, ладно хоть не сломал. А то, если бы сломал, пришлось бы идти опять в полицию и писать объяснительную. Школа почему-то объяснительные не пишет», — написала в комментариях под постом мать одного из учеников школы.

Также многих тагильчан в комментариях не устраивает расположение единственного выхода у проезжей части с плохим обзором, которая ведёт к госпиталю и автомойке. Однако этот выход является наиболее подходящим под требования методических рекомендаций для общеобразовательных организаций по обеспечению комплексной безопасности. В связи с этим остальные входы в школу, через которые раньше ходили школьники, были закрыты.