В Нижнем Тагиле ледовый городок за 15 млн рублей будет возводить предприниматель из Полевского

В этом году новогодний ледовый городок на Театральной площади будет строить предприниматель из Полевского — Николай Суворин, который выиграл тендер на сумму чуть более 15 млн рублей.

Согласно данным Rusprofile, за 7 лет предприниматель заключил 68 контрактов на 145 млн рублей. Основная деятельность — установка ограждений и благоустройство территорий, однако с 2021 года Николай Суворин занимается и установкой новогоднего ледового городка в Полевском, в 2023 году он обошёлся городу в 3 млн рублей.

Редакция АН «Между строк» решила выяснить у предпринимателя, как он планирует исполнять контракт в отсутствие снега.

«Пока ничего не могу сказать. Как только заказчик скажет поделиться информацией — я поделюсь», — прокомментировал ситуацию Николай Суворин.

Напомним, в этом году тематикой новогоднего ледового городка, на строительство которого планируется использовать 650 кубометров льда и снега, станет «Волшебник Изумрудного города» (6+) со скульптурами героев: Элли, Страшилы, Железного Дровосека и Трусливого Льва. Однако, учитывая погодные условия, пока неясно, откуда исполнитель будет брать материал для строительства. Отметим, что на момент публикации улица Строителей, которую обещали перекрыть с 1 декабря, ещё открыта для движения автомобилей, но на площади возле кинотеатра уже начинают устанавливать новогоднюю ёлку.