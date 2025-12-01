Суд в Нижнем Тагиле вынес обвинительный приговор жителю Санкт-Петербурга по уголовному делу о хищении средств федерального бюджета, выделенных на оборонный заказ

Сегодня, 1 декабря, Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор в отношении жителя Санкт-Петербурга Андрея Виноградова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Суд установил, что в период с марта по май 2020 года Андрей Виноградов, используя свои деловые связи, создал и возглавил преступную группу, в состав которой вошёл директор ООО «СК-Электро» Сергей М. Материалы в отношении него выделены в отдельное производство. Преступная группа намеревалась похитить бюджетные денежные средства Минобороны РФ, выделенные по государственному контракту на завершение строительства объекта в городе Фокино Приморского края.

По версии следствия, используя лицензию от ФСБ, которой располагало ООО «СК-Электро», участники группы вступили в сговор. Виноградов разработал схему хищения, а М. злоупотребил служебным положением и подписал два субподрядных контракта с ФГУП «ГВСУ» на сумму более 717 млн рублей, не намереваясь их исполнять. Для получения авансов Виноградов обеспечил предоставление фиктивных гарантий от подконтрольного ему акционерного общества. После поступления на счета ООО «СК-Электро» бюджетных денежных средств в размере 320 млн рублей обвиняемые организовали их хищение. Деньги под видом оплаты работ и поставок материалов были перечислены на счета подконтрольных организаций и третьих лиц за услуги, не связанные с госконтрактом. Часть средств была потрачена на имитацию строительной деятельности, выплату зарплат и налогов, чтобы скрыть преступление.

На основании доказательств и учитывая общественную опасность преступления, Ленинский районный суд Нижнего Тагила назначил Андрею Виноградову наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд постановил взыскать с подсудимого в доход государства сумму ущерба в размере 320 млн рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.