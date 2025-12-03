Директор Нижнетагильского драмтеатра Ольга Анисимова награждена медалью «За труды в культуре и искусстве»

Директор Нижнетагильского драматического театра Ольга Анисимова награждена медалью «За труды в культуре и искусстве», сообщает департамент информационной политики Свердловской области. Соответствующий Указ был подписан накануне президентом России Владимиром Путиным.

Ольга Георгиевна более 40 лет работает в области культуры: 20 лет она возглавляла отдел культуры администрации Ленинского района Нижнего Тагила, затем отдел по развитию социальной сферы. В 2010 году Ольга Анисимова стала директором Нижнетагильского драматического театра.

«Под её руководством Нижнетагильский драматический театр участвует во многих федеральных проектах, получает признание на международном и российском уровнях.Так, в 2022 году проведение XIX Фестиваля театров малых городов России на неделю сделало Нижний Тагил театральной столицей страны. Пять лет подряд театр принимает участие в федеральном проекте “Большие гастроли”. На тагильской сцене ежегодно проходят гастроли известных театров. В их числе: “Табакерка”, Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова, Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии, Белорусский государственный молодёжный театр, Донецкий республиканский академический молодёжный театр», — отмечают в департаменте информполитики региона.

Напомним, ранее указом президента России Владимира Путина художественный руководитель театра Игорь Булыгин был награждён почётным званием «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации», а артист Сергей Зырянов, прослуживший в театре более 40 лет, — медалью «За труды в культуре и искусстве».