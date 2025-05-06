Денис Паслер вручил государственные награды худруку Нижнетагильского драмтеатра Игорю Булыгину и артисту Сергею Зырянову

Накануне в Екатеринбурге, в историческом здании — Доме Севастьянова, состоялась торжественная церемония вручения высоких государственных наград. Из рук исполняющего обязанности губернатора Свердловской области Дениса Паслера свои награды получили и сотрудники Нижнетагильского драматического театра.

Указом президента России Владимира Путина художественный руководитель театра Игорь Булыгин был награждён почётным званием «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации», а артист Сергей Зырянов, прослуживший в театре более 40 лет, — медалью «За труды в культуре и искусстве».

После торжественной церемонии свердловчане, удостоенные государственных наград, получили возможность познакомиться с одним из самых красивых и интересных с исторической точки зрения зданий Урала — Домом Севастьянова — в рамках специально организованной для них экскурсии.

О присвоении Игорю Булыгину почётного звания и награждении Сергея Зырянова государственной наградой стало известно ещё в начале года. Вчера, 5 апреля, состоялось официальное вручение этих заслуженных наград.