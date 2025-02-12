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Худрук Нижнетагильского драматического театра Игорь Булыгин удостоен звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации»

12.02.2025 13:30
Худрук Нижнетагильского драматического театра Игорь Булыгин удостоен звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации»

Заслуженный артист России, художественный руководитель Нижнетагильского драматического театра Игорь Булыгин удостоен звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации». Об этом сообщается в соцсетях учреждения.

«Присвоение звания — это очень важное и приятное для меня событие. Но я считаю, что в этом звании большая доля участия всех работников Нижнетагильского драматического театра, всех, кто вместе со мной служит искусству, служит театру. Поэтому я благодарен всем ребятам, службам и актёрам. Всем огромное спасибо! Также я благодарен и зрителям, для которых мы служим», — сказал Игорь Булыгин.

Игорь Булыгин служит в Нижнетагильском драматическом театре более 30 лет. За это время он сыграл десятки ролей, в том числе Ромео, Гамлета, Треплева, Моцарта, Труффальдино. Также он известен зрителям как режиссёр-постановщик спектаклей «Безымянная звезда», «Озорник», «Двенадцать месяцев», Dоgs, «А зори здесь тихие», «Ох, уж эта Анна», «Дуры мы, дуры», «Демидовы. Версия», «Утиная охота», «Ханума», «Поминальная молитва» и других.

С 2000 года он является мастером курса актёрского отделения Нижнетагильского колледжа искусств. С 2010 года — член правления Свердловского отделения Союза театральных деятелей (СТД) РФ. С 2017 по 2022 год был депутатом Нижнетагильской городской Думы VII созыва.

За годы своей деятельности Игорь Булыгин получил множество наград: дважды лауреат премии губернатора Свердловской области, пять раз лауреат премии главы Нижнего Тагила, лауреат премии имени П. Роддэ Свердловского отделения СТД РФ, награждён памятной медалью главы города «За вклад в развитие города Нижний Тагил» и почётным знаком «Серебряный знак Законодательного Собрания Свердловской области» и другими наградами. 

Напомним, ранее артист Нижнетагильского драматического театра Сергей Зырянов получил государственную награду за заслуги в сфере культуры и искусства.

Фото: 
Нижнетагильский драматический театр
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