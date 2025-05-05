В этот день, 5 мая 2012 года. Кражи рельсов с железной дороги, угроза отключения Выи от горячей воды, укладка асфальта в лужи на «гостевом маршруте» перед приездом Путина и начало сезона охоты

Стало известно, что с 1 января по 1 мая ущерб Свердловской железной дороги от хищений составил более 3,5 млн рублей. За этот период на СвЖД было зафиксировано 332 кражи. Чаще всего крали рельсы и детали с цветными и чёрными металлами. Всего с начала года за хищения были задержаны 318 человек, в суд передано 79 уголовных дел.

Председатель комитета по городскому хозяйству Нижнего Тагила Анатолий Чусовитин заявил, что если АО «Уралсевергаз» прекратит подачу газа в котельные Нижнего Тагила, то Выя и Кирпичный посёлок останутся на лето без горячей воды. Долг города перед «Уралсевергазом» превысил 800 млн рублей. Он накопился из-за недобросовестных управляющих компаний. Хуже всего по счетам платили управляющие компании: «Центр-НТ», «Уют», «Сантех-М2», «Райкомхоз», «УК Ленинского района», «УК ТС», «Смирана», «Упрочнение-2», «СК Тагил», «Домоуправление», «ЖЭУ-1», «Строительные технологии», «Уралэкспо-НТ» и «Жилсервис». По данным администрации города, эти компании исправно собирали платежи от населения, но с поставщиками ресурсов не спешили рассчитываться. Мэр Валентина Исаева потребовала от руководителей УК в кратчайшие сроки перейти на такую схему платежей, когда деньги от населения поступают напрямую на счета ресурсоснабжающих организаций.

Дорожные службы города в экстренном режиме начали приводить в порядок Восточное шоссе. Аврал был связан с предстоящим визитом в Нижний Тагил Владимира Путина. Новоизбранного главу государства ожидали 10 мая. «Тагилдорстрой» заморозил все ремонты в центре города, а рабочих и технику направил на так называемый «гостевой маршрут» — от Старателя до Вагонки. Дорожные работы на этом участке велись по 16 часов в сутки. При этом очевидцы жаловались, что асфальт укладывали в дождь и в лужи, что является грубейшим нарушением технологии.

В районе бывшей проходной ВМЗ произошла авария на водоводе, в результате чего от холодной воды были отключены 15 многоквартирных домов. Так же в 20 жилых домах Дзержинского района была отключена холодная вода. Причиной отключения стала замена задвижки на водоводе. По словам главного инженера компании «Водоканал-НТ» Евгения Захарова, частые аварии, ведущие к отключению воды в домах тагильчан, происходили из-за крайней изношенности водоводов, которые не ремонтировались более 25 лет.

В областном департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира сообщили, что планируют всё же открыть весенний сезон охоты на водоплавающую птицу с 10 мая. 25 апреля открытие сезона охоты было отложено в связи с пожароопасной ситуацией в лесах Свердловской области.

© 2025. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»