«Говорит Нижний Тагил». История городского радио от первых энтузиастов до повсеместного вещания на огромную аудиторию

Сейчас понятие «проводное радио» практически исчезло из употребления и стало забываться. Последние два поколения тагильчан, наверное, не смогут объяснить значение таких слов, как «брехунок» или «шипун». А ведь именно этими эпитетами награждали наши сограждане абонентские радиоприёмники, которые в недалёком прошлом были практически в каждой квартире. Об истории проводного радиовещания в Нижнем Тагиле и пойдёт наш рассказ.

Считается, что история радиовещания в стране началась 7 ноября 1917 года, когда из радиорубки крейсера «Аврора» было передано написанное Лениным обращение «К гражданам России». А уже через несколько недель после свержения Временного правительства в молодой Стране Советов начали работать две радиостанции: Ходынская в Подмосковье и Царскосельская под Петроградом. Они передавали декреты нового правительства, ноты протеста иностранным государствам, важные правительственные сообщения. Правда, принимать эти передачи могли только обладатели радиоприёмников, а их у населения практически не было.

Осенью 1918 года по указанию Ленина началась разработка радиотелеграфа. 2 декабря того же года вышел декрет «О Нижегородской радиолаборатории», где под руководством известного физика-радиотехника и изобретателя Михаила Александровича Бонч-Бруевича было создано предприятие, которое за два года не только создало радиотелефонный передатчик мощностью 300 ватт, но и заложило фундамент для отечественного производства радиодеталей, в частности серийного производства приёмно-усилительных ламп. А в 1922 году Бонч-Бруевич привёз в Москву из Нижнего Новгорода самую мощную на то время в мире передающую радиостанцию мощностью 12 киловатт. Буквально два месяца спустя эта радиостанция передала в эфир первый большой концерт. Ещё через месяц вошла в строй радиотелефонная станция имени Коминтерна, сигнал которой уверенно принимался в радиусе двух тысяч километров от Москвы. В марте 1923-го Совет народных комиссаров СССР утвердил список из 11 городов, где должны были быть построены радиоприёмные станции, способные принимать сигналы московских радиостанций. Одним из этих городов был Екатеринбург.

Регулярные радиопередачи население столицы Среднего Урала начало слушать в октябре 1925 года. Первой передачей была трансляция со сцены «Пролетарского театра» концерта артистов Театра оперы и балета имени Луначарского. Ещё полгода спустя Свердловск (Екатеринбург переименовали в ноябре 1924 года) наконец-то начал ретранслировать передачи из Москвы. А в июне 1926 года состоялось открытие окружной широковещательной радиостанции Уралпрофсовета. Тогда по радио передали доклад о значении профсоюзного радиовещания, после которого прозвучал концерт из двух отделений. Свой сигнал «Радио Уралпрофсовета» передавало на расстояние почти 300 километров, что давало возможность принимать его в Каменске-Уральском, Верх-Нейвинске, Невьянске, Алапаевске, Камышлове и Нижнем Тагиле.

В нашем городе история радиовещания началась в июне 1925 года, когда было создано Окружное бюро содействия радиолюбительству при Нижнетагильском окружном Совете профсоюзов Уральской области. В задачи бюро входило: создание опытно-показательной радиоустановки в Нижнем Тагиле с последующей сборкой из опытного приёмника небольшой радиопередающей станции, поиск финансов для постройки радиоприёмника и радиопередатчика, подготовка курсов-семинаров по радиолюбительству и организация на базе бюро городского радиолюбительского кружка.

Грандиозные планы начали реализовывать с конца — с последнего пункта. Осенью 1925 года в Нижнем Тагиле при Нижнетагильском металлургическом заводе был создан кружок радиолюбителей «Металлист», объединивший несколько энтузиастов. Одним из них был 30-летний инженер-электрик Отто Пауль Больсон, которого все называли на русский манер Отто Павловичем. Он и стал сначала руководителем кружка, а затем и заведующим Нижнетагильской радиостанцией.

О том, кем был Отто Павлович Больсон и откуда он появился в Нижнем Тагиле, достоверно неизвестно. Одни источники называют его поволжским немцем. Другие считают бывшим солдатом германской армии, который, узнав о пролетарской революции в России, оставил свою часть и перешёл на сторону русских. По третьей версии, он был немецким коммунистом, посланным на Урал по линии Коминтерна. Известно лишь, что родился он в 1895 году в немецком городе Кольберг, был членом ВКП(б) с 1924 года, имел дипломы инженера-электрика и радиотехника.

В ноябре 1927 года под руководством Отто Больсона в Нижнем Тагиле начинают создаваться сразу две трансляционные станции: при клубе «Металлист» и при Окрпрофбюро. Обе станции были рассчитаны на получение радиосигналов из Москвы и Ленинграда и их трансляцию на территории металлургического завода и в ряде учреждений Нижнего Тагила. В марте 1928 года силами клуба «Металлист» были проведены трансляционные линии на Выю и Лебяжку. В это же время радиосекция при Окрпрофбюро занялась прокладкой линии на Гальянку. Работы шли днём и ночью в зависимости от наличия материалов и рабочих рук. Спешка объяснялась тем, что горком ВКП(б) решил к годовщине со дня рождения Ленина провести в городе всеобщий субботник и ряд митингов и настоятельно просил «запустить радиофикацию всех районов города к этой дате».

Но радио в Нижнем Тагиле заговорило раньше. В пятницу, 13 апреля 1928 года, в 19:00 началась передача первого выпуска местной радиогазеты. Эту трансляцию, которая по сути была пробной, подготовил и осуществил сам Отто Больсон. Для радиостанции была выделена одна комната на чердаке дома № 10 на улице Шамина (ныне — Карла Маркса). На площади всего 16 квадратных метров Отто Павлович разместил всё необходимое для трансляции оборудование, проверка и настройка которого заняла более суток.

Вот как писала об этом событии городская газета «Рабочий» (в будущем «Тагильский рабочий») в № 276 от 28 ноября 1928 года:

«Тагильская радиостанция затерялась среди серых домов, высоко взметнув радиомачту, от которой была натянута антенна — ухо станции, а другой конец антенны тянулся к куполу на колокольне собора. Во дворе дома № 10 по улице Шамина была маленькая надпись: “Радиостанция”. Не верится, что здесь на голубятне может ютиться радиостанция с такой сложной аппаратурой. На чердаке, в низких и душных комнатушках, стояла масса радиоприборов. Комната радиостудии, где находились стол с микрофоном, скамейка, зеркало, ситцевая ширма, являлась одновременно и спальней заведующего радиостанцией Больсона Отто Павловича, члена ВКП(б) с 1924 г. Только благодаря любви Больсона к своему делу работала тагильская радиостанция».

Первая трансляция проходила под контролем членов бюро горкома партии и горкома комсомола, которые слушали передачу в разных точках Нижнего Тагила. Было запротоколировано, что плохая слышимость или полное отсутствие вещания почти не наблюдались. Более того, отмечалось, что «громкость и качество звука московских программ заметно уступали передаче местного вещания».



Дом № 10 на улице Карла Маркса (на фото справа), где в 1928–1930 годах находился городской радиоузел

(фото А. Ф. Кожевникова / фрагмент ориг. изображения / http://historyntagil.ru/history/images_labirint/gl_111_01.jpg)



Первые радиотрансляции вызвали настоящий ажиотаж среди тагильчан. К сентябрю 1928 года в Нижнем Тагиле насчитывалось уже 420 радиоточек. Подавляющее их большинство находилось на предприятиях и в учреждениях. А в квартирах горожан было установлено лишь 48 приёмников-громкоговорителей, хотя количество заявок на установку «квартирных радиоточек» превышало 2500. Причин малого количества радиоточек в домах и квартирах жителей Нижнего Тагила было две: недостаточная мощность ретрансляционного оборудования и недостаток абонентских громкоговорителей в розничной торговле. Тагильчане начали требовать решения этого вопроса у депутатов, и 9 декабря 1928 года в Горсовете состоялось первое совместное заседание депутатов и радиолюбителей по вопросам радиофикации в Нижнем Тагиле. Было решено выделить 13 700 рублей на оснащение станции и к декабрю 1929-го довести количество радиоточек в городе до 10 тысяч. Денег в городском бюджете не хватало, поэтому постановили обратиться за помощью в область. К концу января 1929 года в городе было радиофицировано уже 500 квартир и частных домов. Увеличилось и время местного вещания: теперь тагильские программы транслировались с 18:00 до полуночи. Также был утверждён штат радиостанции из двух человек. Ими были Отто Павлович Больсон и Сергей Иванович Гаёв.

В феврале 1930 года из редакции рабочей радиогазеты при Окружном совете профсоюзов была создана городская редакция радиовещания. Это положительно сказалось на качестве и количестве программ. С января по сентябрь 1930 года тагильское радио подготовило и выпустило в эфир 68 номеров «Рабочей радиогазеты» (16+), два выпуска «Комсомольской радиогазеты» (12+), 11 выпусков «Пионерской радиогазеты» (6+), восемь программ, посвящённых вопросам колхозного строительства, 18 радиоконцертов и 34 музыкальные программы по заявкам слушателей «В рабочий полдень» (12+). Позднее эта программа перешла на Всесоюзное радио, но придумана и обкатана она была в Нижнем Тагиле.

В течение 1930 года количество радиоточек в городе было доведено до 1350. Доля собственных программ в общем времени работы радиостанции достигла 30%. Наибольшей популярностью пользовались передачи «В рабочий полдень» (12+) (сначала она называлась «Радиополдень»), «Рабочая радиогазета» (16+), «Комсомольская радиогазета» (12+) и «Радиоперекличка» (16+). В том же году исполком горсовета изыскал средства на приобретение оборудования для подключения ещё 5 тысяч радиоточек. Была решена и другая проблема — в магазины города и отделы рабочего снабжения предприятий в достаточном количестве начали поступать радиоприёмники. В основном это были простые абонентские громкоговорители «Рекорд-1» и «Рекорд-3», получившие в народе массу прозвищ: «сковорода», «тарелка», «шипун». Устройство громкоговорителей было простым: конусный фибровый или бумажный диффузор диаметром 40 сантиметров, укреплённый на металлических держателях, совмещённый с электромагнитным механизмом и регулятором громкости. Громкоговорители «Рекорд» выпускались в двух исполнениях — настенном и настольном.

Абонентский громкоговоритель «Рекорд» (фото Валерия Харченко / фрагмент ориг. изображения) (http://rw6ase.narod.ru/index1/ag_gr/ag_st_/rekord0.jpg) Абонентский громкоговоритель «Рекорд» (фото Валерия Харченко / фрагмент ориг. изображения) (http://rw6ase.narod.ru/index1/ag_gr/ag_st_/rekord10.jpg)

Происхождение прозвища «шипун» объяснялось особенностью регулятора громкости, который не совсем подходил для данной схемы, в результате чего при выведении громкости прибора на минимум в динамике продолжал слышаться звук, лишённый низкочастотной составляющей, поэтому казалось, что он издаёт тихое шипение. Любопытно, что «шипуны» были настолько популярны у населения, что выпускались до 1952 года, когда на рынке радиоприёмных устройств уже было более двух десятков более совершенных моделей.

Особо модными тогда считались настольные громкоговорители «Пролетарий» производства Нижегородского радиотелефонного завода, «Д-2» Московского завода электролампового машиностроения и «Малыш» Ленинградского завода «Радист».

В 1933 году Отто Павлович Больсон покидает Нижний Тагил. Его, как специалиста, пригласили работать в Государственный горнометаллургический трест Урала на строящийся в Первоуральске динасовый завод, который должен был снабжать огнеупорами металлургические предприятия Среднего Урала. Судьба этого выдающегося радиолюбителя и организатора сложилась весьма драматично: 10 февраля 1938 года он был арестован по ложному доносу, а 23 июля того же года осуждён за промышленный шпионаж в пользу Германии на 10 лет исправительных лагерей. Сведения о его дальнейшей судьбе противоречивы. Одни источники утверждают, что он был реабилитирован через два года и вернулся в Первоуральск. Другие говорят о том, что после отбытия срока Отто поселился в одном из посёлков ссыльных поволжских немцев под Красноуральском и был реабилитирован лишь в 1956 году.

Летом 1933 года президиум Нижнетагильского городского совета народных депутатов принял очередное постановление «О развитии местного радиовещания». Этим документом ответственным лицам было поручено «привлечь хозяйственные и профсоюзные предприятия и учреждения города к обеспечению качественной работы местного радиовещания в Нижнем Тагиле и его пригороде». В городе действовало уже пять радиоузлов: городской, на металлургическом заводе, в посёлках Коксострой и Уралвагонстрой и на руднике им. III Интернационала. Тогда же городской радиоузел получил новое помещение, переехав с чердака дома № 10 на улице Карла Маркса на первый этаж этого же дома. Здесь же для заведующего радиоузлом была выделена квартира.

В дальнейшем городской радиоузел и редакция местного радиовещания неоднократно переезжали с места на место. Иногда редакция и студия оказывались не просто в разных зданиях, а в разных концах района. Впервые редакция и студия подготовки радиопрограмм были объединены под одной крышей в 1960-е, когда «Радио Тагила» получило в своё распоряжение дом тагильского купца Треухова на улице Карла Маркса, 21. Позднее студия и редакция переехали в дом № 27 всё на той же улице Карла Маркса.

Вторым выдающимся заведующим городским радиоузлом был Семён Ефимович Гутсон. В 1929 году он в поисках заработка приехал на Урал из Белоруссии и устроился на Свердловскую железную дорогу. Там впервые начал писать заметки в комсомольскую стенгазету. Вскоре комсомольская ячейка рекомендовала его на работу в местную газету «Голос пайщика», где он проработал совсем недолго. Его статьи попали на стол редактора газеты «Уральский рабочий», и Семёна Гутсона пригласили в штат корреспондентом. Во время службы в рядах Красной армии он продолжал писать для дивизионной и окружной газет. Неоднократно признавался лучшим военкором Приволжского военного округа. После демобилизации в 1934 году Семён Ефимович оказался в Нижнем Тагиле и поступил на работу в редакцию «Тагильского рабочего», откуда в скором времени был переведён на должность заведующего городским радио. За первые полгода в новой должности Семён Гутсон так смог организовать работу редакции и студии, что специализированный журнал «Кадры советского радиовещания» посвятил ему большую статью.



Семён Гутсон (второй слева) (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://sun9-9.userapi.com/impg/R0JaXsYcAFKh02lFqnOsN_tF77PBXgkzFwmo5w/aKdjmGsxZ8M.jpg)



В 1940 году в Нижнем Тагиле действовали 12 радиоузлов и более 10 тысяч радиоточек. Ежедневно в городе работали две радиостанции: городское радио и радио Уралвагонзавода. В этот период у слушателей проявляется интерес к общественно-политическим программам. Большой популярностью у тагильчан стали пользоваться выступления передовиков производства, руководителей предприятий и учреждений. Кроме трансляции собственных радиопрограмм и ретрансляции передач Всесоюзного радио по проводам, в городе осуществлялся приём и ретрансляция трёх радиостанций: Первого Всесоюзного радио, радио имени Коминтерна в диапазоне длинных и средних волн, а также «Радио Урала» из Свердловска.

22 июня 1941 года началась война. «Радио Тагила» в этот день свои передачи отменило. В эфир редакция местного радиовещания вышла 23 июня. В студии в тот день выступили руководители цехов завода имени Куйбышева, бывший редактор многотиражной газеты «За металл!» Серафим Павлович Мелентьев, первая женщина-горновая доменного цеха Фаина Шарунова, комсомолка Ангелина Гуськова. Помимо этого, в эфире были зачитаны заявления тагильчан о зачислении их добровольцами в Красную армию. 25 июня 1941 года в печати было опубликовано постановление Совнархоза СССР, обязывающее всех граждан в течение пяти дней сдать имеющиеся у них радиоприемники и радиолы, а также радиопередающие устройства всех типов. Предприятиям, радиоузлам, красным уголкам и другим общественным организациям разрешалось использовать радиоприёмные установки исключительно для коллективного прослушивания программ и строго в определенные часы. В тот же день в редакцию «Радио Тагила» поступила телеграмма от председателя областного радиокомитета Зебрикова о прекращении собственного вещания и обеспечении приёма передач московских радиостанций и их отделений в Свердловске. Закончив передачу дел и архивов в редакцию «Тагильского рабочего», сдав аппаратуру по описи уполномоченному НКВД, 20 июля 1941 года Семён Ефимович Гутсон ушёл на фронт. Он погиб 10 октября 1944 года в боях за освобождение польского города Макув-Мазовецки.

Вещание местной редакции в Нижнем Тагиле возобновилось в 1946 году. В основном это были выпуски местных новостей и общественно-политические программы Всесоюзного радио. В 1950–1960-е годы парк абонентских приёмников в городе вырос до 55 тысяч. Теперь купить абонентский радиоприёмник не составляло труда, большой выбор был в каждом промтоварном магазине.



Фото: Харрисон Форман, 1964 г. / фрагмент ориг. изображения

(https://img-fotki.yandex.ru/get/1029133/97833783.18cf/0_200034_14488a65_orig.jpg)



В середине 1960-х годов радиотрансляционная сеть стала обязательной при проектировании жилых многоквартирных домов и общественных зданий. Норма была введена потому, что проводное радио стало официальным средством оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

Тем временем число абонентских радиоточек в Нижнем Тагиле достигло 70 тысяч. В начале 1970-х годов редакция городского радио совместно с газетой «Тагильский рабочий» провела среди жителей города опрос на тему «Ваша любимая радиопрограмма». Выяснилось, что взрослые тагильчане выбирают передачи «В рабочий полдень» (16+), выпуски местных новостей и передачу «Театр у микрофона» (16+) Всесоюзного радио. Школьники Нижнего Тагила отдали своё предпочтение программам Всесоюзного радио «Пионерская зорька» (6+), «Радионяня» (6+), «КОАПП» (6+) и «Клуб знаменитых капитанов» (12+).

В 1970-х и 1980-х, когда широкое распространение получили 3-программные абонентские приёмники, тагильские радиослушатели получили возможность слушать сразу три станции: программы Всесоюзного радио транслировались на первой кнопке, радио «Маяк» — на второй и Свердловское радио — на третьей. Но «Радио Тагила» на второй и третьей кнопках свои программы не передавало.



Сотрудники «Радио Тагила» Любовь Пахтеева, Николай Паньков и Галина Трофимова (фото Натальи Злобиной / фрагмент ориг. изображения)

(http://elib.uraic.ru/bitstream/123456789/32229/1/tagrab_2017_76.pdf)



В 1980–1990-х годах редакция радиовещания выпускает ряд новых передач: «На пусковых объектах города» (16+), «Под контролем качества» (16+), «Пионеры в поиске» (6+), «Дневник зрителя» (12+). В годы перестройки интерес к тагильскому радио начал стремительно падать. Слушатели стали сетовать на то, что программы местной редакции стали скучными. Вернуть интерес к местному вещанию не смогли ни современные зарубежные шлягеры, ни правозащитные программы. Тогда же время выхода местных программ стало постепенно сокращаться. К концу 1990-х оно составляло 50 минут в будние дни и 120 минут по выходным. В дальнейшем время трансляции программ «Радио Тагила» сократилось до 10 минут в будние дни и до 60 минут в субботу. А в 2016 году врезки по субботам и вовсе были отменены по распоряжению обладателя лицензии «ВГТРК-Урал» и «говорить» Нижний Тагил стал только по будням.

Редакция «Радио Тагила», 2013 г. (фото: ИА «Все новости» / фрагмент ориг. изображения) (https://vsenovostint.ru/wp-content/uploads/2013/04/DSCN5904-799x599.jpg) Редактор «Радио Тагила», 2017 г. (фото Д. Кужильного / с разрешения автора)

Эпоха проводного радио стремительно уходит в прошлое. В Татарстане и Ярославской области проводное вещание отключено вообще, в Смоленской области абонентскими радиоточками пользуются всего 11 тысяч человек, в Ростовской — чуть более тысячи. Но в Нижнем Тагиле проводное радио продолжает работать. Какую аудиторию охватывает сейчас проводное радиовещание, неизвестно, но каждый будний день в 17:50 в абонентских громкоговорителях по-прежнему звучат позывные «Радио Тагила» и голос диктора объявляет: «Говорит Нижний Тагил».

(с) 2023. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»