На тагильчанку завели уголовное дело из-за неуплаты алиментов 

В Тагилстроевском районном отделении судебных приставов Нижнего Тагила ГУФССП России по Свердловской области возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов с матери на содержание несовершеннолетнего сына. Как рассказали в главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области, у тагильчанки пятеро детей: старшему — 23 года, остальные тоже совершеннолетние, и некоторые даже покинули пределы РФ. Исполнительный лист предъявлен только на 12-летнего ребёнка, находящегося в детском доме.

Как рассказали в ведомстве, мать не принимала участия в жизни сына, не содержала его и не навещала в детском доме. Задолженность по алиментам составила порядка 350 тысяч рублей. Женщина была объявлена судебными приставами в исполнительный розыск. Её удалось найти на автостоянке в Чкаловском районе Екатеринбурга, где она работала охранницей.

«Судебные приставы вновь напомнили женщине об имеющихся у неё долговых обязательствах перед детьми и о наличии у неё наказаний по административной статье 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей). Они пытались воззвать к материнским чувствам женщины, но все тщетно», — сообщают приставы.

В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей). Ей грозят исправительные работы на срок до одного года, либо принудительные работы на тот же срок, либо арест на срок до трёх месяцев, или лишение свободы на срок до одного года.