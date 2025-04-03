Под Североуральском при обвале горной породы погиб 30-летний шахтёр

Вечером 2 апреля 2025 года в шахте посёлка Калья, недалеко от Североуральска, произошёл обвал горной породы на отметке 1010 метров, в результате которого погиб 30-летний шахтёр.

«Сообщение об инциденте на шахте поступило в территориальный отдел полиции 2 апреля 2025 года в 23:30. На место происшествия выехали представители МВД, которые во взаимодействии с сотрудниками СКР и МЧС в настоящее время устанавливают обстоятельства произошедшего. Погибшего шахтёра в 7:40 обнаружили представители местного горноспасательного отряда», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Предположительно, на этом участке работали семь человек, из которых шесть удалось эвакуировать на поверхность. Прокуратура инициировала проверку, к которой подключат специалистов из других надзорных органов.

В настоящее время следственным отделом по Североуральску СКР по факту случившегося организована проверка по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Следователями СКР проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося и дачу ситуации объективной правовой оценки. Для определения точной причины смерти погибшего мужчины будет проведена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение.