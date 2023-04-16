Здания-близнецы Нижнего Тагила. Часть 2

Кинотеатр «Современник» мог появиться в городе вовсе не там, где тагильчане привыкли его видеть. Поначалу его хотели построить на Руднике им. III Интернационала. Однако нашлось немало скептиков, которые не были уверены в правильности такого решения. Одними из них были сами кинопрокатчики, у которых возникли серьёзные сомнения в том, что такой большой кинотеатр сможет ежемесячно выполнять план в не самом населённом районе города. В то же время жители посёлка уже давно просили своих депутатов о новом современном кинотеатре. Поэтому было решено построить на Руднике кинотеатр поменьше. Для этого был выбран типовой проект 2С-06-14 1965 года, который уже был реализован в нескольких городах страны и, что немаловажно, был не очень дорог: его возведение обходилось примерно в 430 тысяч рублей. Кинотеатр со зрительным залом на 400 мест был принят в эксплуатацию 21 октября 1969 года и получил название «Кристалл».



Кинотеатр «Кристалл» в 1969 г. (фото Т. Киселёвой / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/kinoteatry-nizhnego-tagila//30.jpg)





Кинотеатр «Кристалл» в 1982 г. (фото В. Карсканова / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/rudnik-tagilstroj//Rudnik.-Kinoteatr-Kristal.-snimok-1982g-Arhiv-Valerij-Karskanov.-kopija.jpg)



«Кристалл» стал ещё одним культурным центром посёлка и проработал более 25 лет. Он не был премьерным, но являлся самым посещаемым кинотеатром повторного кинопроката. В конце 1990-х он был закрыт, а затем и снесён. Официальная причина сноса — сильный износ здания. К слову, из 34 кинотеатров этого проекта, построенных в СССР, до наших дней дожили всего шесть. И этому есть своё объяснение. В 1960–1970-х годах домостроительные комбинаты страны осваивали новую номенклатуру изделий, которая должна была отвечать последним тезисам партии и правительства о том, что «экономика должна быть экономной». Однако первые несколько лет продукция этих предприятий была некачественной. Здания, построенные из новых материалов, имели множество недостатков, которые вскрывались ещё в ходе строительства, и это вынуждало строителей либо задерживать ввод зданий в эксплуатацию, либо сдавать объекты со скрытыми недоделками. Так, кинотеатр проекта 2С-06-14 в Уфе «Орион» был сдан в эксплуатацию на шесть месяцев позже запланированного, а такой же кинотеатр в городе Одинцово Московской области — более чем на год. Не всё было гладко и в Нижнем Тагиле, но своё соцобязательство — сдать кинотеатр к 52-й годовщине Октябрьской революции — строители выполнили.

Наверное, самая известная «типовуха» в Нижнем Тагиле появилась в городе в самом конце 1975 года. 30 декабря исполком Нижнетагильского горсовета утвердил акты Госархстройконтроля по приёмке в эксплуатацию гостиницы «Тагил». Местная пресса сообщала читателям, что новая гостиница, «построенная на Привокзальной площади в канун XXV съезда КПСС, уже к 1 апреля 1976 года приветливо распахнёт свои двери перед гостями города».



Строительство гостиницы «Тагил» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/stroitelstvo-tagila//35-Zdanie-gostinicy-Tagil-prinjali-v-dekabre-1975-goda..jpg)



Областные газеты писали об «интересной, творческой работе тагильских архитекторов» и о трудовом достижении тагильских строителей, «в короткие сроки построивших современнейшее здание, которое украсило город». На самом деле гостиница была построена по уже устаревшему типовому проекту 1Р-02-5 1961 года, созданному в проектном институте «Ленгипрогор». Огромное здание общей полезной площадью 6638 кв. м со встроенными парикмахерской на шесть кресел, кафе на 32 места и рестораном на 290 мест было способно разместить в своих стенах одновременно 304 человека. Проект к тому времени был реализован в 20 городах Советского Союза, в том числе в Кирове, Омске, Комсомольске-на-Амуре, Волгограде, Владивостоке и Уфе. Популярность он завоевал благодаря тщательно продуманной планировке и возможности строительства в двух вариантах — семиэтажном и восьмиэтажном. У нас был построен семиэтажный вариант гостиницы.



Гостиница «Тагил» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d0bed0b4d0bdd0b0//76.-Zdanie-gostinicy-Tagil-NTGIA.-Kollekcija-fotodokumentov..jpg)



Неподалёку от гостиницы «Тагил» находится здание, которое многим гостям города может показаться очень знакомым. Это дом быта «Эра», построенный в 1970–1979 годах. Изначально дом (или комбинат) бытового обслуживания населения собирались строить по широко известному типовому проекту 282-1-10, созданному в московском ЦНИИЭП торгово-бытовых зданий и туристических комплексов в 1966 году. Но тагильские специалисты под руководством главного архитектора города Дмитрия Сергеевича Попова взялись переработать проект в соответствии с планами развития города. Дело в том, что типовой проект создавался для городов с населением 150–200 тысяч жителей. Для Нижнего Тагила, население которого составляло более 375 тысяч человек, этого было уже недостаточно. Тагильчане, сделав необходимые перерасчёты, добавили к пяти этажам здания ещё три, что позволило разместить внутри него практически все цеха службы быта.



Дом быта «Эра» (КБО) (фото: Е. Шалгин, 1970-е гг. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/evgenij-shalgin//JeRA-nachalo-1970-h-godov..jpg)





Дом быта «Эра» (фото: Е. Быстрова, 1985 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://pastvu.com/_p/d/6/l/m/6lmlzl7umcizrq13kd.png)





Дом быта «Эра» (фото: БСЭ, 1980 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://libcat.ru/uploads/posts/pictures/319277-i009-001-208321247.jpg)



Строился дом быта долго, с привлечением военнослужащих строительных батальонов и отрядов условно осуждённых. Одним из тех, кто возводил здание, был молодой свердловский музыкант Александр Новиков. В середине 1990-х городские власти усомнились в компетенции тагильских проектировщиков, посчитали дальнейшую эксплуатацию дома быта небезопасной и продали ¾ здания предпринимателю из Екатеринбурга. Однако «Эра» по сей день находится в прекрасной форме и приносит прибыль, правда уже не Нижнему Тагилу.

Здание железнодорожного вокзала тоже является типовым. Появление его в нашем городе стало возможным после того, как в начале 1950-х Госплан Совета министров СССР выдал распоряжение Министерству путей сообщения реконструировать или построить новые железнодорожные вокзалы в металлургических центрах Урала и Сибири. МПС СССР обратился в Центральный научно-исследовательский и проектный институт типового и экспериментального проектирования зданий культуры, спорта и управления, возглавляемый в ту пору известным архитектором Борисом Мезенцевым. Спустя два года рабочая группа ЦНИИЭП представила проект железнодорожного вокзала с пассажиропотоком 1200 человек, который был утверждён и передан для реализации в города Магнитогорск и Новокузнецк. В 1955 году было решено построить по этому же проекту железнодорожный вокзал и в Нижнем Тагиле.

Строить новый вокзал начали в 1956-м. При этом параллельно шла реконструкция подъездных путей и Привокзальной площади, а старый вокзал, построенный ещё при Демидовых, продолжал работать. Эти обстоятельства стали одной из причин того, что работы продолжались 10 лет.



Перрон старого железнодорожного вокзала (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://archivogram.top/gal/340/804/fotografiya_perron_derevyannogo_zdaniya_vokzala_zheleznodorozhnoy_stantsii_ntagilizobrazhenie_gorizontalynoeavtor_snimka_ne_ustanovlenfotobu-12-40377620.jpg)





Разборка старого железнодорожного вокзала (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://archivogram.top/gal/340/874/fotografiya_razborka_starogo_derevyannogo_zdaniya_vokzala_zheleznodorozhnoy_stantsii_ntagil_izobrazhenie_gorizontalynoeavtor_snimka_ne_ustan-74-40386494.jpg)





Строительство нового вокзала (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://archivogram.top/gal/340/873/fotografiya_kirpichnye_steny_na_stroitelynoy_ploschadke_novogo__zdaniya_vokzala_zheleznodorozhnoy_stantsii_ntagil_izobrazhenie_gorizontalyno-14-40386090.jpg)





Строительство нового вокзала (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://archivogram.top/gal/340/873/fotografiya_kirpichnyy_karkas_na_stroitelynoy_ploschadke_novogo__zdaniya_vokzala_zheleznodorozhnoy_stantsii_ntagil_izobrazhenie_gorizontalyn-71-40386315.jpg)



В январе 1966-го приёмная комиссия подписала акт о приёмке здания вокзала в эксплуатацию «с недоделками», которые надлежало исправить в течение трёх месяцев. Строители справились за один месяц, и 22 февраля 1966 года состоялось торжественное открытие.



Митинг по случаю открытия вокзала (фото неизв. автора, 22.02.1966 / фрагмент ориг. изображения)

(https://archivogram.top/gal/340/879/fotografiya_zhiteli_goroda_nizhniy_tagil_na_mitinge_v_chesty_otkrytiya_novogo_zdaniya_vokzala_zheleznodorozhnoy_stantsii_ntagil_izobrazhenie-36-40387357.jpg)





Первые посетители вокзала (фото неизв. автора, 22.020.1966 / фрагмент ориг. изображения)

(https://archivogram.top/gal/340/879/fotografiya_zhiteli_goroda_nizhniy_tagil_na_mitinge_v_chesty_otkrytiya_novogo_zdaniya_vokzala_zheleznodorozhnoy_stantsii_ntagil_izobrazhenie-36-40387357.jpg)



Новый вокзал был полным близнецом зданий в Магнитогорске и Новокузнецке, которые работали уже четыре года. Сходство было полным не только снаружи, но и внутри: те же кафе и ресторан, те же залы ожидания и кассы, те же информационные тумбы на перроне, даже то же оборудование: кассовые аппараты, автоматические справочные киоски, камеры хранения и громкоговорящая техника были точь-в-точь как в других городах.



Железнодорожный вокзал в Нижнем Тагиле (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://archivogram.top/gal/345/811/fotografiya_fasad_novogo_zdaniya_vokzala_zheleznodorozhnoy_stantsii_ntagil_izobrazhenie_gorizontalynoeavtor_snimka_ne_ustanovlenfotobumaga_f-56-41067224.jpg)





Железнодорожный вокзал в Магнитогорске (фото В. Кривошеева / фрагмент ориг. изображения)

(https://pastvu.com/_p/d/v/s/j/vsjp6mg4clj4b604xm.jpg)





Перрон железнодорожного вокзала в Магнитогорске (фото В. Пушкаш / фрагмент ориг. изображения)

(https://pastvu.com/_p/d/f/w/9/fw9mgtpsa6y1pbet9a.jpg)



Надо отметить, что тагильские проектировщики и архитекторы при разработке планировки улиц города старались не применять по несколько раз один и тот же типовой проект при строительстве общественных зданий. Исключение составляли только школы и лечебные учреждения. В качестве примера можно привести школы-близнецы № 9 и 70 на Вагонке или такие школы, как № 44, 61 и 12, построенные по самому популярному советскому проекту 1960-х годов 2Р-02-1, созданному в проектной организации «Гипропрос».

В 1950-м в Нижнем Тагиле началось строительство двух больниц-близнецов: одна располагалась на улице Максима Горького, другая — на улице Джамбула. Изначально оба здания предназначались для размещения районных больниц на 60 койко-мест. Для них был выбран проект 1025 группы архитекторов в составе Евгения Иохелеса, Леонида Карлика, Александры Петрушковой и Юрия Сосенко, работавших в то время в проектной организации «Гипрогор».

Выбор проекта был не случаен: он предусматривал широкое использование кирпича, в то время самого доступного строительного материала в Тагиле. Больница на улице Максима Горького была готова в 1952 году и прослужила более 60 лет. В 2019 году здание поставили на капремонт, но позднее было решено его разобрать из-за близости к зоне обрушения шахты «Магнетитовой».



Здание больницы на ул. Максима Горького (фото И. Колесова, 2020 г. / с разрешения автора)



Здание больницы на улице Джамбула вступило в строй двумя годами позже и было выведено из эксплуатации в 2019 году по причине ветхости. Любопытно, что зданий данного проекта почти не осталось в нашей стране. На сегодняшний день сохранились только две постройки проекта 1025 — в городах Ишимбай и Глазов.



Однотипное здание на улице Джамбула (фото неизв. авт. / фрагмент ориг. изображения)

(http://photos.wikimapia.org/p/00/04/49/05/48_big.jpg)



Типовыми бывают не только жилые дома и общественные здания, но и памятники. В Нижнем Тагиле таковых два: монументы венгерским и японским военнопленным, умершим в лагерях военнопленных на территории нашего города. В начале 1990-х годов правительства ряда стран, чьи граждане воевали на стороне гитлеровской Германии, договорились с Российской Федерацией об установке памятников на месте захоронений военнопленных на территории нашей страны. Иностранными специалистами были разработаны типовые проекты памятных знаков. В некоторых странах (Венгрии, Румынии, Чехии) было утверждено по два и даже три проекта. Два из них — японский и венгерский — установлены на Северном кладбище в посёлке Рудника им. III Интернационала.

(с) 2023. Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»