Тагильчане получили государственные награды из рук врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера

Накануне, 2 апреля, врио губернатора Свердловской области Денис Паслер вручил награды федерального и регионального значения выдающимся уральцам — металлургам, машиностроителям, медикам, преподавателям, деятелям культуры.

Так, преподавателю Нижнетагильского колледжа искусств Евгению Сеславину присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», благодарность президента Российской Федерации объявлена маляру Нижнетагильского участка производства РЖД Ольге Комиссаровой, знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени награждён начальник МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров, а учителю Нижнетагильской школы-интерната № 2 Юлии Хрипуновой присвоено почётное звание «Заслуженный учитель Свердловской области».

«Считаю добрым знаком, что моё возвращение в родной регион в новом статусе по сути начинается именно с вручения заслуженных наград своим землякам. Никогда не сомневался в том, что на Урале живут очень трудолюбивые, энергичные и целеустремленные люди, и сегодня, глядя на вас, я ещё раз убеждаюсь в справедливости этого суждения. Какие бы задачи ни ставила перед вами жизнь, вы обязательно сумеете решить их с неизменной сноровкой и смекалкой, сделать всё на совесть и с душой. Невозможно представить такую профессию, которая не покорилась бы уральцам. Вы везде добиваетесь выдающихся успехов и общественного признания», — обратился Денис Паслер к свердловчанам.