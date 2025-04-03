В домах на улице Октябрьской революции заменят окна из-за расширения дороги

Сегодня, 3 апреля, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев провёл выездное совещание по вопросам реконструкции улицы Октябрьской Революции. Директор подрядной организации «Тагилдорстрой» Игорь Васильев рассказал, что в связи с расширением дороги в близлежащих домах, попавших в шумовую зону, будут заменены деревянные окна на пластиковые. Тем, у кого уже стоят пластиковые окна, будут установлены вентиляционные клапаны. В зону работ попадают около тысячи квартир, расположенных по улице Октябрьской Революции от улицы Циолковского до проспекта Строителей.

«Проектом предусмотрена замена деревянных окон на пластиковые, а также установка вентиляционных клапанов на пластиковые окна. Это связано с увеличением уровня шума из-за расширения дороги. Работы предполагают обход квартир, что иногда вызывает сложности: не все жители адекватно реагируют, кто-то не пускает специалистов. В таких случаях мы просим письменный отказ. Не все дома от улицы Циолковского до проспекта Строителей попадают в зону работ, но те, что попали, у нас уже расписаны по квартирам. Ко Дню города хотим открыть сквозное движение с благоустройством, включая тротуары. Остальные работы будут завершены в рамках контракта до конца года», — сказал Игорь Васильев.

Одна из проблем, с которой столкнулся подрядчик, — это тепловая камера, большая часть которой не была обозначена на схеме. Во время работ произошло обрушение плиты, и экскаватор провалился. Тем не менее, по словам Владислава Пинаева, несмотря на возникающие трудности, работы будут завершены в срок.

«В целом, работы ведутся в графике, количество техники на объекте вполне соответствует поставленным задачам. Ожидаем, что “Тагилдорстрой” сделает нам очередной подарок ко Дню города и откроет движение на последнем участке дороги, который был сложным и проблемным», — считает Владислав Пинаев.

Напомним, ремонт улицы Октябрьской Революции проводила местная компания «Уралстроймонтаж» по контракту от 2022 года. Она также выполняла работы на путепроводе по улице Циолковского. Согласно контракту, ремонт подрядчик должен был завершить в конце 2024 года, однако ситуация осложнялась тем, что до улицы Заводской необходимо было обновить газопровод. По плану компания должна была выполнить все работы до 10 ноября 2023 года. А 10 апреля 2024 года администрация нашла компанию, которая закончит реконструкцию моста на Циолковского и ремонт улицы Октябрьской Революции. Контракт на выполнение работ был подписан с муниципальным предприятием «Тагилдорстрой».

Ранее на заседании комиссии гордумы по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству рассказали, что разбитые дороги во дворах, расположенных рядом с улицей Октябрьской Революции, будут восстановлены.