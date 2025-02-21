Разбитые дороги во дворах, расположенных рядом с улицей Октябрьской Революции, будут восстановлены

Накануне, 20 февраля, на заседании комиссии гордумы по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству директор по персоналу ЕВРАЗ НТМК Юлия Ефименко сообщила, что во время реконструкции улицы Октябрьской Революции большое количество транспорта перемещалось по придомовым территориям. Она подняла вопрос, будут ли включены работы по восстановлению повреждений дорожного полотна, так как местные жители жалуются на ямы в асфальте.

Заместитель начальника управления городским хозяйством администрации Нижнего Тагила Михаил Сёмин сообщил, что работы на всех трёх этапах будут завершены в этом году. Отвечая на вопрос Юлии Ефименко, он уточнил, что работы по восстановлению повреждений во дворах также запланированы.

«В прошлом году мы отремонтировали некоторые дворы вблизи этого объекта. Если ухудшение состояния двора связано с реконструкцией, то работы по его восстановлению будут продолжены», — ответил чиновник.

Напомним, ремонт улицы Октябрьской Революции проводила местная компания «Уралстроймонтаж» по контракту от 2022 года. Она также выполняла работы на путепроводе по улице Циолковского. Согласно контракту, ремонт подрядчик должен был завершить в конце 2024 года, однако ситуация осложняется тем, что до улицы Заводской необходимо обновить газопровод, заменой которого занимается «Стройгаз-НТ». По плану компания должна была выполнить все работы до 10 ноября 2023 года. А 10 апреля 2024 года администрация нашла компанию, которая закончит реконструкцию моста на Циолковского и ремонт улицы Октябрьской Революции. Контракт на выполнение работ был подписан с муниципальным предприятием «Тагилдорстрой».