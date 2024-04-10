Заканчивать реконструкцию моста на Циолковского и ремонт улицы Октябрьской Революции будет МУП «Тагилдорстрой»

Мэрия Нижнего Тагила нашла компанию, которая закончит реконструкцию моста на Циолковского и ремонт улицы Октябрьской Революции. Контракт на выполнение работ подписан с муниципальным предприятием «Тагилдорстрой», сообщили в пресс-службе администрации города.

Обоснованием ускоренного заключения контракта стало решение городской комиссии, которая после обследования объекта выявила различные типы угроз возникновения непредвиденных ситуаций.

«После расторжения контракта с прежним подрядчиком было проведено обследование территории в створе улиц Октябрьской Революции и Циолковского, которое выявило на объекте реконструкции десять различных типов угроз возникновения непредвиденных ситуаций. Например, мы не можем допустить прекращения снабжения жителей микрорайона коммунальными ресурсами или оставить бесхозными на территории объекта вблизи зданий разработанные траншеи под монтаж инженерных сетей. Для предотвращения дальнейших негативных последствий, в том числе развития аварийного состояния объекта реконструкции, комиссионно принято решение о выполнении мероприятий по устранению угроз возникновения непредвиденных ситуаций. Службой заказчика заключён контракт с единственным поставщиком», — сказал мэр города Владислав Пинаев.

Общая сумма контракта составляет почти 697 млн рублей.

«Объект непростой, проблемный. Как руководитель могу сказать, что доделывать за кем-то всегда сложнее, чем вести строительство с самого начала. Всем необходимым предприятие обеспечено, готовы зайти на объект в ближайшее время», — пояснил директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

Напомним, ремонт улицы Октябрьской Революции проводила местная компания «Уралстроймонтаж» по контракту от 2022 года. Она также выполняла работы на путепроводе по улице Циолковского. Согласно контракту, ремонт подрядчик должен был завершить в конце 2024 года, однако ситуация осложняется тем, что до улицы Заводской необходимо обновить газопровод, заменой которого занимается «Стройгаз-НТ». По плану компания должна была выполнить все работы до 10 ноября 2023 года. После этого «Уралстроймонтаж» должен был возобновить свои работы на объекте. 26 января 2024 года представители Службы заказчика городского хозяйства (СЗГХ) проверили ход ремонта на улице Октябрьской Революции. Во время встречи представитель «Стройгаза-НТ» Роман Юдин пояснил, что компания пока не может выполнять работы из-за промёрзшего грунта.

В марте владельцы бизнесов на улице Октябрьской Революции собрали 40 подписей с требованием к администрации Нижнего Тагила ускорить ремонт дороги, поскольку отсутствие подъездных путей к магазинам приводит к оттоку покупателей и, как следствие, к уменьшению торгового оборота, снижению выручки, невозможности сохранять штат сотрудников и своевременно оплачивать платежи, связанные с содержанием торговых помещений. 2 апреля в центре «Мой бизнес» прошла встреча владельцев торговых точек на улице Октябрьской Революции с мэром Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым. Предприниматели в ультимативной форме требовали разъяснений относительно сроков окончания затянувшихся работ и мер, принимаемых чиновниками для их завершения. После этого 4 апреля в здании администрации состоялось совещание, на котором заинтересованные стороны обсуждали вопрос о продолжении работы с компанией «Уралстроймонтаж» или расторжении с ней контракта и поиска нового подрядчика. При этом предприниматели и часть депутатов считают, что, разорвав контракт с УСМ, проблему не решить, поскольку на объекте работает не только он, но и компания «Стройгаз-НТ», которая, по сути, и сорвала сроки.

Важно отметить, что для «Стройгаза-НТ» это самый крупный контракт (более 58 млн рублей) за всю историю существования компании. При этом директор «Стройгаза-НТ» Болеслав Кравчинский ни разу не комментировал ситуацию в присутствии СМИ и не давал пояснений о ходе работ на объекте. Ещё один интересный факт: супруга Болеслава Кравчинского Анастасия Кравчинская работает в управлении ЖКХ мэрии Нижнего Тагила.

8 апреля стало известно, что мэрия Нижнего Тагила расторгла контракт с компанией «Уралстроймонтаж» по выполнению работ на объекте.