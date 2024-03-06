«Мы несколько месяцев несём огромные убытки». Предприниматели Нижнего Тагила готовы пожаловаться Владимиру Путину на затянувшийся ремонт улицы Октябрьской Революции

В Нижнем Тагиле владельцы бизнесов на улице Октябрьской Революции собрали 40 подписей с требованием к администрации Нижнего Тагила ускорить ремонт дороги. Как рассказали АН «Между строк» предприниматели, убытки несут магазины «Алладин», Kärcher, «Природа», «Пятёрочка», «Полюс-Торг», «Бристоль», «Мир крепежа», магазины тканей «Натали» и «Атланттекс», «Мир юбок», студия коррекции фигуры «Фламинго», нотариальная контора, цветочный салон, мужская парикмахерская OldBoy и четыре магазина автозапчастей.

«Мы, владельцы предприятий, расположенных на улице Октябрьской Революции, дающие рабочие места и уплачивающие налоги, требуем ускорить проведение ремонтных работ, так как уже несколько месяцев несём огромные убытки в связи с остановкой автомобильного трафика. На всём ремонтируемом участке задействовано 3-4 человека, которые работают по 2-3 часа и не каждый день», — сказано в письме (имеется в распоряжении редакции).

Предприниматели просят у мэрии возобновить работы до 11 марта. В дальнейшем, если этого не последует, они планируют обратиться с жалобой в прокуратуру, к губернатору Свердловской области и президенту России.

Напомним, что ремонт улицы Октябрьской Революции проводит местная компания «Уралстроймонтаж» по контракту от 2021 года. Она также выполняет работы на путепроводе по улице Циолковского. Согласно контракту, ремонт подрядчик должен завершить в марте 2024 года, однако ситуация осложняется тем, что до улицы Заводской необходимо обновить газопровод, заменой которого занимается субподрядная организация «Стройгаз-НТ». По плану компания должна была выполнить все работы до 10 ноября 2023 года. После этого «Уралстроймонтаж» должен был возобновить свои работы на объекте. 26 января 2024 года сотрудники Службы заказчика городского хозяйства (СЗГХ) проверили ход ремонта на улице Октябрьской Революции. Во время встречи представитель компании «Стройгаз-НТ» Роман Юдин пояснил, что они пока не могут выполнять работы из-за промёрзшего грунта.

«Вопросы замены газопровода и прокладки дороги — это совершенно разные контракты, и этим занимаются разные компании, у обеих есть сложности в реализации проектов. Тем не менее по газопроводу мы понимаем, что работы ведутся и будут выполнены, по проекту реконструкции дороги контракт истекает в конце марта. Подрядной организации выставлены претензии, после определённой даты будем рассматривать вопрос о продолжении или расторжении договора с ней», — рассказал в эфире телекомпании «Телекон» заместитель мэра по городскому хозяйству Егор Копысов.