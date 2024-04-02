Предприниматели устроили разнос мэру Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву из-за затянувшегося ремонта улицы Октябрьской Революции (ВИДЕО)

Сегодня, 2 апреля, в центре «Мой бизнес» состоялась встреча владельцев торговых точек на улице Октябрьской Революции с мэром Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым. Предприниматели в ультимативной форме требовали разъяснений относительно сроков окончания затянувшихся работ и мер, принимаемых чиновниками для их завершения.

Напомним, в марте владельцы бизнесов на улице Октябрьской Революции собрали 40 подписей с требованием к администрации Нижнего Тагила ускорить ремонт дороги, поскольку отсутствие подъездных путей к магазинам приводит к оттоку покупателей и, как следствие, к уменьшению торгового оборота, снижению выручки, невозможности сохранять штат сотрудников и своевременно оплачивать платежи, связанные с содержанием торговых помещений.

Также на встрече был поднят вопрос о парковках возле торговых точек. Из проекта реконструкции улицы следует, что расширение дорожного полотна будет осуществлено за счёт газона и парковочных мест, оборудованных у магазинов. Предприниматели возмутились, что их лишают парковок, которые обустраивались с согласия администрации за их счёт. Также они переживают, что это приведёт к тому, что после открытия движения покупателям негде будет оставить свои автомобили.

«В течение полугода у всех магазинов, которые находятся с двух сторон на улице Октябрьской Революции, выручка упала больше чем на 50%. Люди до нас дойти не могут, доехать тоже проблематично, машины припарковать негде. У нас детский магазин. С детьми к нам вообще не идут. Рабочие не работают абсолютно, по 2-3 человека, максимально по 15-30 минут в день. Эта встреча была организована только после того, как мы (предприниматели) написали письмо уполномоченному по правам предпринимателей в Свердловской области Елене Артюх. До этого с нами на контакт никто не выходил. Только от администрации города был ответ на наше обращение, что ничего хорошего ждать не стоит», — рассказала АН «Между строк» владелица магазина «Алладин» Ирина Чайка.

Также бизнесмены отметили, что вырытые для замены сетей траншеи представляют опасность для жизни и здоровья детей. Местные жители неоднократно видели, как у края неогороженной и неохраняемой ямы глубиной более метра играют маленькие дети, проживающие в расположенных рядом домах, и школьники, идущие из школы. С наступлением весны участок дороги и тротуар превратились в месиво.

«Этого следовало ожидать, у предпринимателей действительно накипело. Вариантов развития ситуации несколько: либо уходить в суды, отыгрывать заново конкурс, искать нового подрядчика, либо продолжать работу с имеющимся подрядчиком. В ходе беседы было принято решение об участии инициативной группы предпринимателей в специальном совещании, где нами будут приняты решения, согласованные с депутатским корпусом, полицией и прокуратурой. Это решение должно быть коллегиальным. Параллельно посмотрим с “Тагилгражданпроектом” возможность внесения изменения в проект организации парковочных мест. Заканчивать этот проект необходимо. В первую очередь нужно запустить дорогу», — сказал АН «Между строк» Владислав Пинаев.

Совещание по вопросу завершения реконструкции путепровода на улице Циолковского и сопутствующей дорожной инфраструктуры должно состояться в четверг, 4 апреля. Предприниматели добавили, что, если администрация города не разрешит сложившуюся ситуацию в разумные сроки самостоятельно, они будут обращаться к губернатору Свердловской области и президенту России.

Как заявил сегодня на пресс-конференции в ТАСС исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев, решения о завершении ремонта улицы Октябрьской Революции пока нет. Полного окончания работ не стоит ждать ранее 2025 года.

«Там были достаточно серьёзные проблемы, связанные с коммуникациями. На сегодняшний день определены необходимые темпы для того, чтобы по этому объекту поработать. Сейчас администрацией Нижнего Тагила определяется мера дальнейшего взаимодействия с действующей подрядной организацией. В течение этой недели и буквально завтра мы планируем ряд рабочих совещаний для того, чтобы всё-таки до конца принять решение о дальнейшей судьбе объекта», — отметил министр.

Ремонт улицы Октябрьской Революции проводит местная компания «Уралстроймонтаж» по контракту от 2021 года. Она также выполняет работы на путепроводе по улице Циолковского. Согласно контракту, ремонт подрядчик должен завершить в марте 2024 года, однако ситуация осложняется тем, что до улицы Заводской необходимо обновить газопровод, заменой которого занимается «Стройгаз-НТ». По плану компания должна была выполнить все работы до 10 ноября 2023 года. После этого «Уралстроймонтаж» должен был возобновить свои работы на объекте. 26 января 2024 года представители Службы заказчика городского хозяйства проверили ход ремонта на улице Октябрьской Революции. Во время встречи представитель «Стройгаза-НТ» Роман Юдин пояснил, что компания пока не может выполнять работы из-за промерзшего грунта.