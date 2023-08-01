В Нижнем Тагиле до конца года закроют ещё один участок улицы Октябрьской Революции

С 2 августа в Нижнем Тагиле будет закрыто движение по улице Октябрьской Революции на участке от пересечения с улицей Газетной до проспекта Ленина. Соответствующее постановление администрации города размещено на сайте мэрии. Согласно документу, дорогу закроют по 30 декабря 2023 года. До начала работ компании «Уралстроймонтаж» поручено установить на этом участке дорожные знаки, запрещающие проезд.

Как отмечается в документе, ограничение автомобильного движения будет произведено на длительное время в связи с проведением дорожных работ в рамках ремонта моста на улице Циолковского.

Как и работы на путепроводе по улице Циолковского, ремонт улицы Октябрьской Революции проводит компания «Уралстроймонтаж» по контракту от 2021 года. Согласно нему, ремонтные работы подрядчик должен завершить в марте 2024 года, однако ситуация осложняется тем, что до улицы Заводской необходимо обновить газопровод. Замену будет осуществлять компания «Стройгаз НТ», она должна выполнить все работы не позднее 10 ноября 2023 года. После чего в короткие сроки «Уралстроймонтаж» продолжит ремонт дорожного полотна на объекте.