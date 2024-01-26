«До тех пор, пока не работает “Стройгаз-НТ”, не работает и “Уралстроймонтаж”». В Нижнем Тагиле СЗГХ проверила ход работ на улице Октябрьской Революции

Сегодня, 26 января, в Нижнем Тагиле представители Службы заказчика городского хозяйства (СЗГХ) проверили ход выполняемых работ на улице Октябрьской Революции.

Напомним, как и работы на путепроводе по улице Циолковского, ремонт улицы Октябрьской Революции проводит местная компания «Уралстроймонтаж» по контракту от 2021 года. Согласно нему, ремонтные работы подрядчик должен завершить в марте 2024 года, однако ситуация осложняется тем, что до улицы Заводской необходимо обновить газопровод, заменой которого занимается «Стройгаз-НТ». По плану компания должна была выполнить все работы до 10 ноября 2023 года. После этого «Уралстроймонтаж» должен был возобновить свои работы на объекте.

«Ситуация проблемная и значимая для города. Мы прибыли на осмотр, цель которого — зафиксировать объём выполняемых работ “Стройгаз-НТ” по состоянию на сегодняшний день. Они сейчас перекладывают старые сети на новые, а “Уралстроймонтаж” затем, по условиям своего контракта, должен сделать улицу со всей инфраструктурой». Мы не можем продолжать свои работы до тех пор, пока “Стройгаз-НТ” не выполнит свои. До тех пор, пока не работает “Стройгаз-НТ”, не работает и “Уралстроймонтаж”», — пояснил АН «Между строк» юрисконсульт компании «Уралстроймонтаж» Николай Баштовой.

Как сказал представитель компании «Стройгаз-НТ» Роман Юдин, они не могут выполнять работы из-за того, что в связи с морозами грунт на объекте промёрз.

«Основная причина, по которой мы не успеваем, — это морозы. Полиэтиленовая труба не паяется, когда температура ниже –20°C. По технологии это невозможно. Перекрёсток на проспекте Строителей мы закрывать не хотим, постараемся обойтись без этого», — сказал представитель «Стройгаз-НТ» Роман Юдин.

«“Стройгаз-НТ” продолжит работу с понедельника. Но в каком объёме и темпе, они сами не понимают, потому что грунт весь промёрз», — рассказал АН «Между строк» руководитель проекта Владимир Останин.