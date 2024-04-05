Судиться нельзя мириться. Мэрия Нижнего Тагила и «Уралстроймонтаж» решают, кто будет доделывать работы на Октябрьской Революции (ВИДЕО)

Накануне, 4 апреля, в зале заседаний администрации Нижнего Тагила состоялось совещание по вопросу завершения дорожных работ на улице Октябрьской Революции. Участие в нём приняли глава города Владислав Пинаев, подрядчики, сотрудники городских служб, задействованных в реализации проекта, депутаты Нижнетагильской городской думы, исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх, владельцы торговых точек, представители силовых и надзорных ведомств, а также общественности.

Напомним, ремонт улицы Октябрьской Революции проводит местная компания «Уралстроймонтаж» по контракту от 2021 года. Она также выполняет работы на путепроводе по улице Циолковского. Согласно контракту, ремонт подрядчик должен был завершить в марте 2024 года, однако ситуация осложняется тем, что до улицы Заводской необходимо обновить газопровод, заменой которого занимается «Стройгаз-НТ». По плану компания должна была выполнить все работы до 10 ноября 2023 года. После этого «Уралстроймонтаж» должен был возобновить свои работы на объекте. 26 января 2024 года представители Службы заказчика городского хозяйства (СЗГХ) проверили ход ремонта на улице Октябрьской Революции. Во время встречи представитель «Стройгаза-НТ» Роман Юдин пояснил, что компания пока не может выполнять работы из-за промёрзшего грунта.

В марте владельцы бизнесов на улице Октябрьской Революции собрали 40 подписей с требованием к администрации Нижнего Тагила ускорить ремонт дороги, поскольку отсутствие подъездных путей к магазинам приводит к оттоку покупателей и, как следствие, к уменьшению торгового оборота, снижению выручки, невозможности сохранять штат сотрудников и своевременно оплачивать платежи, связанные с содержанием торговых помещений. 2 апреля в центре «Мой бизнес» состоялась встреча владельцев торговых точек на улице Октябрьской Революции с мэром Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым. Предприниматели в ультимативной форме требовали разъяснений относительно сроков окончания затянувшихся работ и мер, принимаемых чиновниками для их завершения. После этого глава города предложил встретиться всем заинтересованным сторонам 4 апреля в здании администрации, чтобы решить, продолжать работу с компанией «Уралстроймонтаж» или разорвать с ней контракт, судиться и потом искать нового подрядчика.

«На этот объект были выделены опережающие темпы финансирования. Средства не были реализованы, из-за этого сформировался дефицит, который будет необходимо закрывать из областного и местного бюджетов, что является триггером не очень хорошего взаимопонимания с подрядной организацией и дополнительной нагрузкой на бюджет. Ситуация крайне сложная, единственное, что я вижу, — это определить объёмы и параметры, которые закончить необходимо, и в случае принятия решения о невозможности введения объекта в эксплуатацию в полном объёме всё-таки пойти по пути расторжения. То есть использовать комбинированные варианты решения этой проблемы», — предложил и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев.

Начальник тагильской полиции Ибрагим Абдулкадыров сомневается, что компания «Уралстроймонтаж» сможет довести работы на объекте до финала.

«Все заказы, которые вы на себя берёте, заканчиваются, к сожалению, плачевно, с разборками большими, с проблемами и так далее. Я послушал вас (гендиректора “Уралстроймонтажа” Алексей Голященко) — детский сад. Зная уже его, глубоко сомневаюсь, что он сумеет довести работы до логического конца», — выразил свою точку зрения начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров.

Прокурор Ленинского района города Владимир Мартынов отметил, что с момента заключения контракта объект был на постоянном контроле органов прокуратуры Ленинского и Тагилстроевского районов, осуществлялись совместные проверки, выезды на территорию. Бурного строительства и большого количества техники и людских ресурсов надзорные ведомства там не наблюдали.

«Что произойдёт такого, что вы в декабре положите на объекте три слоя асфальта? Три года у вас было времени для этого, и ничего не делалось. Я вижу, что ничего не изменится, что будут кардинальные изменения, я не услышал. Нами выявлялись нарушения и принимались меры прокурорского реагирования и привлечения к ответственности за нарушения сроков исполнения контракта. Уверенности в том, что вообще что-то будет выполнено, на сегодняшний день нет», — сказал представитель надзорного ведомства.

По мнению вице-спикера Нижнетагильской городской думы Алексея Балыбердина, подрядчику не следовало приступать ко второму этапу реконструкции, пока не был сдан первый.

«Вы понимали, что вы не успеваете. Зачем раскопали-то это всё? Вот знаете, здесь у меня даже один ответ, даже от вас можно не ждать его. Это просто жадность. Вот ничего другого», — говорит он.

Юрист компании «Уралстроймонтаж» Денис Бызов в свою очередь пояснил, что проблемы, которые возникали на объекте, в должной мере не решались ни заказчиком, ни другими подрядчиками.

«Если у нас есть проблемы на объекте, они решаются в кабинетах. Если не там, то через переписку. Если не решается и таким способом, то тогда уже подключают юристов. В настоящий момент у нас есть принципиальные вопросы, подготовленные юристами, на которые нам так и не ответили. Так быть не должно. Это не нормально», — считает заместитель гендиректора по правовым вопросам «Уралстроймонтажа» Денис Бызов.

Гендиректор «Уралстроймонтажа» Алексей Голященко заявил, что при взаимном сотрудничестве администрации города с подрядными организациями реконструкцию улицы можно завершить до конца 2024 года.

«Мы готовы мобилизовать все наши подразделения на этот объект. Любой другой подрядчик столкнётся с такими же вопросами. У нас они уже все подготовлены. Если мы разберём их в кратчайшие сроки, максимум до конца апреля, и будем понимать, кто и когда из смежных организаций начинает работу, то мы сможем завершить реконструкцию в этом году. Но если мы опять будем разговаривать и препираться, а не получать конкретные решения, то упустим время», — говорит он.

Председатель комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству НТГД Денис Корякин предложил разобрать роль служб, которые сопровождали работу со стороны СЗГХ. А заместитель председателя комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям НТГД Павел Колпаков — разобраться в проблемах, которые возникли перед подрядчиком.

«Мне не нравится, что у нас сегодня все обвиняют подрядчика (“Уралстроймонтаж”). Вопросы, которые он озвучивает, — к проектному институту, к решениям, которые должен принимать заказчик. Видимо, мне сложно сейчас ответить, но то, что я вижу на поверхности, эти решения не были вовремя представлены. И если мы принимаем решение заменить исполнителя, то те же самые вопросы возникнут у нового подрядчика. Поэтому хотелось бы отдельно разобраться с исходными данными, проектными решениями и выяснить, как те замечания, которые не соответствовали утверждённому и прошедшему экспертизу проекту, оперативно решала служба заказчика», — сказал Павел Колпаков.

Сами же предприниматели считают, что нужно продолжить работы с действующим подрядчиком и при необходимости привлечь субподрядные организации. По их мнению, если улица Октябрьской Революции продолжит находиться в подобном состоянии, то им ничего не останется кроме того, как закрыть здесь бизнес. Было озвучено мнение, что, если расторгнуть договор с «Уралстроймонтажем» и начать судиться, это может затянуться на неопределённый срок. А поскольку в планах у городских властей перекрыть для реконструкции плотину у Демидовского завода, то город ожидает настоящий транспортный коллапс.

«Я так понимаю, что “Стройгаз-НТ” должен был начать свои работы не в прошлом году, а годом ранее. Если бы был координатор от службы заказчика этого объекта, то такой ситуации не возникло бы. И все технические вопросы, которые появлялись на протяжении всего строительства, решались бы, а не просто складывались в ящик. При Сергее Носове мы осуществляли объекты такой сложности в кратчайшие сроки. Здесь заказчик закрылся от нас и пытался взвалить всё на наши плечи. Очень сложный объект. Наверное, все возможные сети, которые присутствуют в городской среде, проложены на улице Октябрьской Революции. На протяжении всех трёх лет строительства у нас не было понимания с заказчиком, что и привело к такому печальному итогу», — сказал АН «Между строк» гендиректор компании «Уралстроймонтаж» Алексей Голященко.

Важно отметить, что для «Стройгаза-НТ» это самый крупный контракт (более 58 млн рублей) за всю историю существования компании. При этом директор «Стройгаза-НТ» Болеслав Кравчинский ни разу не комментировал ситуацию в присутствии СМИ и не давал пояснений о ходе работ на объекте. Ещё один интересный факт: супруга Болеслава Кравчинского Анастасия Кравчинская работает в управлении ЖКХ мэрии Нижнего Тагила.

По итогу встречи было принято решение отложить выводы до понедельника, 8 апреля.