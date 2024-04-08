Мэрия Нижнего Тагила расторгла контракт с компанией «Уралстроймонтаж» по реконструкции моста на Циолковского и ремонту улицы Октябрьской Революции

Служба заказчика городского хозяйства в одностороннем порядке расторгла контракт c компанией «Уралстроймонтаж» (УСМ), которая занималась реконструкцией путепровода на улице Циолковского и ремонтом улицы Октябрьской Революции. Об этом заявил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в своём Telegram-канале.

«Служба заказчика городского хозяйства в одностороннем порядке расторгла муниципальный контракт на реконструкцию путепровода на улице Циолковского и сопутствующей дорожной инфраструктуры с ООО “Уралстроймонтаж”. Учитывая критическое состояние объекта, инженерных сетей, сегодня провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям», — написал мэр Нижнего Тагила.

Напомним, ремонт улицы Октябрьской Революции проводит местная компания «Уралстроймонтаж» по контракту от 2022 года. Она также выполняет работы на путепроводе по улице Циолковского. Согласно контракту, ремонт подрядчик должен был завершить в конце 2024 года, однако ситуация осложняется тем, что до улицы Заводской необходимо обновить газопровод, заменой которого занимается «Стройгаз-НТ». По плану компания должна была выполнить все работы до 10 ноября 2023 года. После этого «Уралстроймонтаж» должен был возобновить свои работы на объекте. 26 января 2024 года представители Службы заказчика городского хозяйства (СЗГХ) проверили ход ремонта на улице Октябрьской Революции. Во время встречи представитель «Стройгаза-НТ» Роман Юдин пояснил, что компания пока не может выполнять работы из-за промёрзшего грунта.

В марте владельцы бизнесов на улице Октябрьской Революции собрали 40 подписей с требованием к администрации Нижнего Тагила ускорить ремонт дороги, поскольку отсутствие подъездных путей к магазинам приводит к оттоку покупателей и, как следствие, к уменьшению торгового оборота, снижению выручки, невозможности сохранять штат сотрудников и своевременно оплачивать платежи, связанные с содержанием торговых помещений. 2 апреля в центре «Мой бизнес» прошла встреча владельцев торговых точек на улице Октябрьской Революции с мэром Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым. Предприниматели в ультимативной форме требовали разъяснений относительно сроков окончания затянувшихся работ и мер, принимаемых чиновниками для их завершения. После этого 4 апреля в здании администрации состоялось совещание, на котором заинтересованные стороны обсуждали вопрос о продолжении работы с компанией «Уралстроймонтаж» или расторжении с ней контракта и поиска нового подрядчика. При этом предприниматели и часть депутатов считают, что, разорвав контракт с УСМ, проблему не решить, поскольку на объекте работает не только он, но и компания «Стройгаз-НТ», которая, по сути, и сорвала сроки.

Важно отметить, что для «Стройгаза-НТ» это самый крупный контракт (более 58 млн рублей) за всю историю существования компании. При этом директор «Стройгаза-НТ» Болеслав Кравчинский ни разу не комментировал ситуацию в присутствии СМИ и не давал пояснений о ходе работ на объекте. Ещё один интересный факт: супруга Болеслава Кравчинского Анастасия Кравчинская работает в управлении ЖКХ мэрии Нижнего Тагила.