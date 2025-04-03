Тагильчане назвали оптимальный возраст для начальника

Жители Нижнего Тагила до 45 лет считают идеальными руководителей старше себя по возрасту, а более взрослые сотрудники — начальников-ровесников. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob. При этом на вопрос о гендерной принадлежности лучшего начальника в их жизни 62% тагильчан назвали мужчину. Для 17% идеальным руководителем была женщина. Примечательно, что свердловчанки чаще восхищаются начальницами-женщинами, чем мужчины (34% и 10% соответственно). У каждого пятого нет четкого мнения по данному вопросу: «Там, где ценится внимательность к деталям, хороша женщина-руководитель, а мужчины сильны в оперативных решениях»; «Пол не имеет значения — главное, профессионализм»; «Ключевое слово — адекватность».

Идеальный руководитель для молодых специалистов до 24 лет — профессионал, которому едва исполнилось 40 лет. У подчинённых 25—35 лет лучше всего складываются рабочие отношения с 43-летними управленцами. В 35—45 лет лучше контакт с руководителями в возрасте 45—46 лет. В 45—50 лет эффективнее работается с управленцами-ровесниками. После 50 лет — с руководителями чуть младше по возрасту.

В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Нижнего Тагила, имеющие опыт работы в качестве подчинённых.