Нижнетагильский ансамбль танца «Огонёк» стал победителем всероссийского конкурса «Гжельские узоры» 

Нижнетагильский народный ансамбль танца «Огонёк» Центра культуры и искусства НТМК победил во всероссийском конкурсе «Гжельские узоры», который проходил в Екатеринбурге с 21 по 23 марта. Коллектив стал лучшим в номинации «Русский народно-сценический танец».

«Огонёк» на протяжении многих лет радует и удивляет своими постановками зрителей в Нижнем Тагиле, России и за рубежом. В копилке ансамбля множество наград разного уровня. Члены жюри всероссийского конкурса «Гжельские узоры» тоже не остались равнодушны к выступлению тагильского коллектива. Артисты представили женские номера в двух возрастных категориях: младшей и средней.

«На конкурсе у нас была премьера номера “Катушки”, который нам поставила на фестивале в Кучугурах Ольга Геннадьевна Калугина. Номер сложный из-за работы со скакалками, и мы над ним ещё работаем. Не так давно закончился пошив костюмов. А второй номер — русский народный танец с платочками», — поделилась с АН «Между строк» руководитель коллектива Тамара Ведерникова.

В апреле 2025 года коллектив отметит 40-летний юбилей. Праздник танца будет проходить на трёх концертах, где зрители смогут увидеть все возрастные группы.