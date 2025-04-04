Общественники Нижнего Тагила запустили фотопроект, чтобы привлечь внимание к разрушающимся объектам культурного наследия

Общественники Нижнего Тагила запустили фотопроект «Пушкину было бы стыдно», цель которого — привлечь внимание к разрушающимся объектам культурного наследия. Инициатор проекта — Иван Подмазов, считает, что лично он не может глобально повлиять на ситуацию, но решил сохранить память об архитектуре Демидовских времён через создание фотоархивов и рассказы о них. Он надеется, что в будущем наступит период, когда утраченную архитектуру из руин будут восстанавливать, и эти фотографии помогут воссоздать исторический облик зданий.

«Фотопроект появился спонтанно, когда я оказался в шикарном особняке с потрясающей атмосферой и уникальным интерьером: фортепиано, распашные двери, проходные комнаты и камин. Хоть я и нейтрально отношусь к фотосессиям, но в тот момент я почувствовал, что хочу это запечатлеть. Этот образ я уже примерял осенью, когда по просьбе друзей поздравлял педагогов Политехнической гимназии с Днём учителя. Понял, что этот стиль прекрасно сочетается с таким интерьером, а так же Александр Сергеевич из той эпохи, когда строились здания, которые в настоящее время в большинстве своëм нуждаются в реставрации, сохранении и внимании», — рассказал Иван Подмазов АН «Между строк».

Иван приглашает всех неравнодушных к судьбе «старого города» присоединиться к фотопроекту и вместе сохранить уникальную архитектуру.

«Скоро будет серия публикаций с хештегом "Пушкину было бы стыдно". Я предлагаю фотографам присоединиться к этому челленджу и создать фотографии в духе XIX века, чтобы привлечь внимание к проблеме разрушающейся архитектуры через творчество», — добавил общественник.